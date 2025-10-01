Nice Teknik Direktörü Franck Haise, yarın saat 19.45'te Chobani Stadı'nda oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında oyuncusu Morgan Sanson’la birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransa Ligi’ndeki durumlarını değerlendirerek sözlerine başlayan Nice Teknik Direktörü Franck Haise, "Yarınki maç bizim için bir fırsat. Çok kaliteli bir ekiple oynayacağız. Bizim için bir sürpriz söz konusu değil. Büyük ve güzel bir maç olacağı kesin. Bunu da avantaja çevirip devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Haise, "Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Kaliteleri ortada. Birkaç sakat oyuncuları vardı. Talisca'nın yeniden oynayacağını tahmin ediyoruz. Tüm oyuncuların kendine has özel yetenekleri var. Yarın güzel bir maç olacak” ifadelerini kullandı.

Franck Haise, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında yer aldığına işaret ederek, "Fenerbahçe favoriler arasında. Özellikle Avrupa kupalarındaki tecrübeleri ortada. Biz de yarınki maçta elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

SANSON: GÜZEL BİR MAÇ ÇIKARACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Fransız takımın yıldız orta saha oyuncusu Morgan Sanson ise, Fenerbahçe maçının sonucunun kendi özgüvenleri açısından önemine vurgu yaparak "Çok heyecanlıyız. İki büyük rakiple birkaç gün içinde oynayacağız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak bunu değiştireceğimize ve başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Fransız futbolcu, "Deplasmanda Fenerbahçe gibi zor bir takım favoriyken alacağımız bir galibiyet kendimize olan inancımızı pekiştirecektir. Güzel bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Morgan Sanson konuşmasında, zorlu Kadıköy deplasmanı hakkında, "Kendi oyunumuza odaklıyız. Kişisel becerilerimiz önemli ama takım olarak iyi oynamamız gerek. İlk defa Türkiye'de oynayacağım. Böyle bir atmosferde oynamak benim için önemli. Zaten bu işi de bunun için yapıyoruz. Daha önce bu statta oynayan arkadaşlarım yarınki maçın zor olacağı konusunda uyardı. Bunun farkındayız. Zor zamanlarda birlik olarak güçlü bir şekilde ayağımız yere basıyor. Yarın gerekli gayreti göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.