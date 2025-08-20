ABD'nin Rhode Island eyaletinde uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Frank Caprio, hayatını kaybetti.

Caprio'nun ölüm haberi, ailesi tarafından NBC'ye bağlı WJAR kanalına çarşamba günü doğrulandı.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "O sadece saygın bir yargıç olarak değil, aynı zamanda sadık bir eş, baba, dede, büyük dede ve arkadaş olarak da hatırlanacak. Onun mirası, ilham verdiği sayısız iyilik eyleminde yaşamaya devam ediyor. Onun onuruna, her birimiz dünyaya biraz daha şefkat getirmeye çalışalım - tıpkı onun her gün yaptığı gibi" ifadelerine yer verildi.

Son olarak sosyal medyada paylaştığı videoda takipçilerinden dua isteyen Caprio, mesajında, "Ne yazık ki bir aksilik yaşadım, şimdi tekrar hastanedeyim ve bir kez daha dualarınızda beni hatırlamanızı rica etmek için size geliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TAVIRLARIYLA FENOMENE DÖNÜŞMÜŞTÜ

Caprio, uzun yıllar boyunca yayınlanan "Caught in Providence" adlı televizyon programındaki insani ve merhametli kararlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

Görev yaptığı davalarda sergilediği yaklaşım ve esprili üslubuyla fenomen haline gelen Caprio, "dünyanın en iyi yargıcı" unvanını kazanmıştı.

Caprio, Türkiye'de de "babacan yargıç" olarak biliniyordu.