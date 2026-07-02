CHP Frankfurt Birliği temsilcileri sıra dışı bir eylem gerçekleştirdi. Almanya’daki CHP’liler, Frankfurt’un dünyaca ünlü Main Köprüsü’ne çıkarak hazırladıkları büyük bir afişi açtı.

Afişte, CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in genel merkez binasına polis baskınının ardından binlerce yurttaş eşliğinde Meclis’e yürürken TOMA üstüne çıktığı ikonik anın fotoğrafı kullanıldı. Pankartın üzerinde “Özgür Türkiye, Özgür Dünya” yazısı görüldü. Aynı ifade Almanca ve İngilizce olarak da yer aldı. CHP’liler hem afişteki sloganı seslendirdi hem de Bertholt Brecht’in “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganını haykırdı. İzinsiz olmasına rağmen özgürce gerçekleştirilen eylemden sonra herhangi bir gözaltı veya adli işlem yapılmadı.

“DÜNYA TARİHİNE GEÇECEK BİR DİRENİŞ”

6 metreye 4 metre genişliğindeki pankartın köprüden asılmasının ardından basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı CHP Frankfurt Birliği Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Karaahmet okudu. Açıklamada şöyle denildi:

Bugün Avrupa’nın kalbi Frankfurt’ta, Main Nehri’nin üzerinde yükselen bu afiş, sadece bir siyasi partinin genel başkanına verilmiş destek değildir. Bu afiş, adaletin ve demokrasinin ayaklar altına alındığı bir düzene karşı dünya tarihine geçecek bir direnişin onur belgesidir.

“ÖZEL VE CHP’YE YAPILANLAR TARİHE KARA LEKE OLARAK GEÇMİŞTİR”

Türkiye’de halkın özgür iradesiyle seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’e ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılanlar hukuk tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Saray iktidarı sandıkta kaybettiği meşruiyeti zorbalıkla, kapıları kırarak, seçilmiş bir iradeyi polis şiddetiyle makamından sürükleyerek almaya çalışmaktadır. Yargıyı bir sopa, polisi bir araç, hukuksuzluğu ise bir yönetim biçimi haline getirenler halkın iradesini TOMA’larla bastırabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Genel başkanımız yalnız değildir. Sayın Özgür Özel arkasında milyonların olduğu, TBMM’ye, milletin asıl iradesine doğru yürüyen kararlı bir halk lideridir. O, TOMA’nın üstüne çıktığı an, sadece kendi mücadelesini değil, Türkiye’nin özgürlük mücadelesini dünyaya ilan etmiştir.

“MUTLAK BUTLAN KARŞISINDA HALKIN MUTLAK DİRENİŞİ”

İşbirlikçilere ve saray düzenine cevabınızdır: İçerideki işbirlikçilerle kurulan kumpaslar, yandaş medyanın karartma girişimleri ve bağımlı kılınmış adalet mekanizması Cumhuriyetimizin değerlerini yok edemeyecektir. Mutlak butlan kararıyla demokrasiyi tasfiye etmeye çalışanlar karşılığında halkın mutlak direnişini bulacaktır.

“EVRENSEL DEMOKRASİ MÜCADELESİDİR”

Bizler, CHP Frankfurt Birliği olarak, Frankfurt’un merkezinden tüm dünyaya haykırıyoruz: Türkiye’de tek adam rejimine karşı verilen bu mücadele sadece Türkiye’nin değil evrensel demokrasi ilkelerinin mücadelesidir. Genel Başkanımız Özgür Özel’in yürüdüğü yol hukukun üstünlüğüne, tam bağımsızlığa ve demokratik bir geleceğe çıkan tek yoldur. Bu zulüm düzeni elbet son bulacak; adalet, özgürlük ve demokrasi mutlaka kazanacaktır. Bizler ne baskıya boyun eğecek ne de bu haksızlık karşısında sessiz kalacağız. Tüm demokrasi savunucularını, özgürlükten yana olan herkesi bu karanlığa karşı sesimizi yükseltmeye ve ortak geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Zulme karşı direniş, demokrasiye karşı zafer kazanacaktır.

“ÖZGÜR ÖZEL LİDERLİĞİNDE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Halil İbrahim Karaahmet, açıklanın ardından Özgür Özerl’e “Mücadeleniz mücadelemizdir, yolunuz yolumuzdur” diye seslendi, Frankfurt’a davet etti. CHP Frankfurt Birliği Başkanı Ercan Beğen “Korsan eylem” yaptıklarını belirtti. CHP’nin Almanya’daki birliklerinin bütünlük içinde olduğunu belirten Beğen, “Mahkeme kapılarında mazbata bekleyen mutlak butlancılar en nihayet bizim genel merkezimize hafızalarımızdan hiçbir şekilde silinmeyecek bir şekilde kırarak, dökerek partimizi ele geçirdiklerini zannediyorlar. Yanılıyorlar. Genel Başkanımız Özgür Özel’in ifade ettiği gibi; biz bu partiyi Sivas Kongresi’nde, savaş çadırlarında kurduk, ofislerde dilekçeyle kurmadık. Sonuna kadar partimize sahip çıkacağız, Özgür Özel liderliğinde yolumuza devam edeceğiz, ülkemizin önünü mutlaka açacağız. Yerel seçimde birinci olduk, ilk genel seçimde iktidar olacağız” dedi.

“İLAÇ ÖZGÜR ÖZEL’DEDİR”

CHP Frankfurt Birliği’nin önceki dönem başkanı Serdar Üngör de “Şimdi demokrasi ile otokrasi arasında bir seçim zamanı. Cumhuriyet Halk Partisi içinde tek adam rejimine destek veren hiç kimseyle bir arada olmayacağız” diye konuştu. Birliğin yöneticilerinden Servet Tarı “Mutla butlan CHP’ye ve bütün siyasi partilere yapılmış bir darbedir. Eğer bu darbeyi anlamazsak kısır döngü içinde kalırız” ifadelerini kullandı. Birlik üyesi Tayfun Tunç ironik bir yaklaşımla hazırladığı temsili reçeteyle katıldı eyleme. Türkiye’nin ağır hasta olduğunu belirten Tunç, “Bizi bu hastalıktan kurtaracak olan ilaç Eczacı Özgür Özel’dedir” dedi.