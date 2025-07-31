Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna dahil ettiği Przemyslaw Frankowski, teknik direktör Okan Buruk'un sisteminde kendine yer bulamadı.

Sarı kırmızılıların gözden çıkardığı Polonyalı sağ bek Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor.

DETAYLAR NETLEŞTİ

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Rennes, sağ bek Przemyslaw Frankowski'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için Galatasaray ile son detayları netleştiriyor.

Son anda bir pürüz olmazsa, Frankowski bu sezon Rennes formasını giyecek. Breton kulübü, 30 yaşındaki Polonyalı sağ bek için Galatasaray ile kiralama ve satın alma opsiyonu konusunda anlaşma aşamasına gelirken son detaylar netlik kazanıyor.

Önümüzdeki üç gün içinde transferin tamamlanması beklenirken haberin detayında satın alma opsiyonunun 5,5 milyon Euro ile 6 milyon Euro arasında olduğu aktarıldı.