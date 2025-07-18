Geride kalan sezonun devre arasında Fransız ekibi Lens'ten Galatasaray'a transfer olan Przemyslaw Frankowski yol ayrımına geldi.
Teknik direktör Okan Buruk'un sisteminde yer bulamadığı Polonyalı oyuncunun temsilcileri, sarı kırmızılılarla ayrılık görüşmelerine başladı.
GERİ DÖNÜYOR
30 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen kulüp de ortaya çıktı. Frankowski'yi geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a gönderen Lens, deneyimli futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Frankowski, geçirdiği yarım dönemlik süreçte eleştirilere maruz kalmıştı. Sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de 12 maça görev alan Polonyalı sağ bek, 1 asistlik katkı sağladı.