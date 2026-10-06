UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda 4. hafta maçında Fransa, Belçika'yı Paris'te konuk etti.

Maça hızlı başlayan Belçika, 35. dakikada Dodi Lukebakio'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Desire Doue, 81'de Rayan Cherki, 88 ve 90+1'de Micheal Olise kaydetti.

Bu sonuçla Fransa puanını 10'a yükseltirken, Belçika 6 puanda kaldı.

Fransa, gruptaki bir sonraki maçında deplasmanda İtalya'ya konuk olacak. Belçika ise deplasmanda Türkiye ile karşılaşacak.

Uluslar Ligi'nde günün sonuçları:

A Ligi

1. Grup:

İtalya-Türkiye: 3-1

Fransa-Belçika: 4-1

B Ligi

2. Grup:

Kuzey İrlanda-Gürcistan: 0-0

Ukrayna-Macaristan: 1-2

4. Grup:

Bosna Hersek-Polonya: 1-0

Romanya-İsveç: 0-1

C Ligi

2. Grup:

Kıbrıs Rum Kesimi-Letonya: 2-1

Karadağ-Ermenistan: 0-0

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