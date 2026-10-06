UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda 4. hafta maçında Fransa, Belçika'yı Paris'te konuk etti.
Maça hızlı başlayan Belçika, 35. dakikada Dodi Lukebakio'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Desire Doue, 81'de Rayan Cherki, 88 ve 90+1'de Micheal Olise kaydetti.
Bu sonuçla Fransa puanını 10'a yükseltirken, Belçika 6 puanda kaldı.
Fransa, gruptaki bir sonraki maçında deplasmanda İtalya'ya konuk olacak. Belçika ise deplasmanda Türkiye ile karşılaşacak.
Uluslar Ligi'nde günün sonuçları:
A Ligi
1. Grup:
İtalya-Türkiye: 3-1
Fransa-Belçika: 4-1
B Ligi
2. Grup:
Kuzey İrlanda-Gürcistan: 0-0
Ukrayna-Macaristan: 1-2
4. Grup:
Bosna Hersek-Polonya: 1-0
Romanya-İsveç: 0-1
C Ligi
2. Grup:
Kıbrıs Rum Kesimi-Letonya: 2-1
Karadağ-Ermenistan: 0-0