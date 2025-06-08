Fransa Açık Tenis Turnuvası erkekler finalinde Jannik Sinner ile Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi.

Jannik Sinner, ilk iki seti 6-4 ve 7-6 ile kazanarak şampiyonluk için büyük bir avantaj elde etti.

ALCARAZ PES ETMEDİ

Carlos Alcaraz ise ilk iki setin ardından büyük bir geri dönüşe imza attı. Alcaraz, sonraki iki seti 6-4 ve 7-6 ile kazanarak durumu 2-2'ye getirdi.

Alcaraz, son seti de kazandı ve Fransa Açık'ta şampiyonluğunu ilan etti.

Sinner ile Alcaraz arasındaki final maçı tarihe geçti. 5 saat 28 dakika süren maç, tarihin en uzun süren Fransa Açık finali oldu.

Son şampiyon Carlos Alcaraz, dünya bir numarası Jannik Sinner'i 2-0 geriye düştüğü tek erkekler finalinde destansı bir geri dönüşle 3-2 yenerek bir kez daha Fransa Açık şampiyonu oldu.