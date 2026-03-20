Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransız güçlerinin sabah saatlerinde “Deyna” adlı gemiyi durdurduğunu ve kontrol altına aldığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu geminin uluslararası yaptırımları aşmaya çalışan gölge filonun bir parçası olduğu ifade edildi.

Fransız lider, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

’’Kararlıyız. Bu sabah Akdeniz’de, Fransız Donanması gölge filoya ait bir başka gemiyi, Deyna’yı, durdurdu ve gemiye çıktı. İran’ı içeren savaş, Rusya’nın saldırganlık savaşının kesintisiz sürdüğü Ukrayna’ya verdiğimiz destekten Fransa’yı saptırmayacaktır.

Uluslararası yaptırımları aşan ve deniz hukukunu ihlal eden bu gemiler, savaşın fırsatçılarıdır. Rusya’nın savaş çabasını finanse ederken kendi ceplerini dolduruyorlar. Buna izin vermeyeceğiz.’’