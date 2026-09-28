UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ikinci hafta mücadelesinde Belçika, Fransa'yı ağırladı. Stade Roi Baudouin'de gerçekleşen karşılaşma, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Mücadelede uzun süre gol sesi çıkmazken, Fransa aradığı golü karşılaşmanın son bölümünde buldu. 88. dakikada sahneye çıkan Michael Olise, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
MİLLİ TAKIM'IN GRUBUNDA SON DURUM
Fransa bu sonuçla 2 maçta 6 puanla liderliği aldı. Belçika ise 3 puanda kaldı. Grupta İtalya 3 puanda bulunurken; A Milli Takım puansız olarak son sıraya demirledi