Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ülkede rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklarla ilgili gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Fransa Başbakanı, yüksek hava sıcaklıklarına karşı Fransızları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Lecornu ayrıca, 18 Haziran'dan bu yana ülke genelinde serinlemek için suya giren 40 kişinin boğulduğunu bildirdi.
ALARM SEVİYESİ KIRMIZIYA ÇIKTI
Yaklaşık 10 gündür yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da bugün itibarıyla 54 vilayette alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.
Çok sayıda şehirde sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken, yüzlerce okulda eğitime ara verildi.