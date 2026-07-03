Yerel basında yer alan bilgilere göre, Fransa'nın güneyinde bulunan Pyrenees-Orientales vilayetindeki Canet-en-Roussillon'da bir kamp alanında yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için yaklaşık 220 itfaiyeci görev yaptı.

256 BUNGALOV YANDI

Yangında 256 bungalov tamamen yanarken, kamp alanının yakınında faaliyet gösteren motorlu deniz taşıtı üreticisi bir şirkete ait bina da alevlerden zarar gördü.

9 BİN HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şirketin idari ofisinin bulunduğu binadan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Öte yandan Fransa, yaz aylarının başlamasıyla birlikte art arda çıkan orman ve arazi yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkede bu yaz sezonunda şimdiye kadar yaklaşık 9 bin hektarlık alanın yangınlarda zarar gördüğü bildirildi.