Fransa, yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken, ülkenin özellikle güneydoğu bölgelerinde başlayan ve devam eden orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France tarafından yapılan açıklamada, yüksek yangın riski taşınması gerekçesiyle güneydoğuda yer alan 7 vilayette kırmızı alarm durumuna geçildiği duyuruldu.

Kırmızı alarm durumuna geçilen bölgelerden Pyrenees-Orientales ve Herault vilayetlerindeki orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı.

Pyrenees-Orientales vilayetine bağlı Trevillach kentinde günlerdir devam eden yangın sebebiyle şu ana kadar 4 bin 600 hektarlık alan zarar gördü.

Yangından etkilenen 26 kasabada yaşayan 10 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Trevillach'taki yangında biri itfaiye görevlisi olmak üzere toplam 5 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirilirken, elektrik dağıtım şirketi Enedis kentteki birçok noktada elektrik kesintilerinin yaşandığını açıkladı.

Kırmızı alarm verilen bir diğer bölge olan Herault'ta 1000'den fazla itfaiyeci, dün itibarıyla 30'un üzerinde yangına müdahalede bulundu.

Vilayete bağlı Carlencas-et-Levras kentindeki yangında 250 hektarlık alan alevlere teslim olurken, 250'den fazla itfaiye görevlisinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Diğer yandan, Gard vilayetindeki Ledenon kentinde çıkan ve 540 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının dün itibarıyla söndürüldüğü açıklandı.

Yetkililer, bölgede yeni yangın risklerine karşı uyarılarını sürdürüyor.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, France 2 kanalında katıldığı programda yaptığı açıklamada, bu sezonun en büyük yangınlarının çıktığı Pyrenees-Orientales vilayetini öğleden sonra ziyaret edeceğini duyurdu.

Bu yıl orman yangınlarının önceki yıllara kıyasla bir ay daha erken başladığına dikkat çeken Nunez, sezon başından bu yana 11 bin hektardan fazla alanın yandığını ifade etti.

Bakan Nunez, geçen yılın aynı döneminde yanan alan miktarının 5 bin 700 hektar olduğunu hatırlattı.