Mesai saati bittikten sonra patronun e-posta atmasını, mesaj göndermesini yasaklayan asırlık "ulaşılmama hakkı" yasası, uzaktan çalışma modelleri yüzünden tamamen revize ediliyor.

Fransa’da çalışma hayatında taşlar yerinden oynuyor. 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana işçi haklarını korumak adına geliştirilen ve son olarak dijital çağda "ulaşılmama hakkı" (droit à la déconnexion) adıyla yasalaşan katı kurallar, evden çalışma (remote) modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte çöktü.

Fransız hükümeti, çalışanların mesai saatleri dışında iş telefonlarını kapatmasını ve e-postalara cevap vermemesini yasal bir güvenceye bağlayan 80 yıllık esnek çalışma kültürünü tamamen değiştirmeye hazırlanıyor.

"EVDEN ÇALIŞMA" HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren ve kalıcı olan "home office" modeli, iş saatleri ile özel hayat arasındaki çizgiyi tamamen eritti.

Fransa Çalışma Bakanlığı'ndan sızan kulis bilgilerine göre; artık evden çalışan personelin gün içindeki esnek saatleri göz önüne alınarak, akşam saatlerinde de ulaşılabilir olması yasal bir zemine oturtulacak.

ESKİDEN CEZASI VARDI, ŞİMDİ ZORUNLU OLUYOR

Mevcut yasalara göre Fransa'da bir şirketin, mesai saati bittikten sonra çalışanına e-posta atması veya işle ilgili araması durumunda binlerce avroluk ağır para cezaları uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, "esnek mesai" tanımı getirilerek akşam geç saatlerde gelen acil iş bildirimlerine yanıt vermemek "görevi ihmal" sayılabilecek.

Sendikalar ise ayaklandı. Fransız işçi sendikaları, bu değişikliğin çalışanları 24 saat patronun kölesi haline getireceğini savunarak genel grev hazırlığına başladı.