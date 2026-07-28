Fransa, Tesla'nın Tam Otonom Sürüş (FSD) sisteminin Avrupa yollarında kullanımına onay verilmesi yönündeki talebi reddeden ilk Avrupa Birliği üyesi oldu. Hollanda, Belçika, Danimarka, Estonya ve Litvanya gibi ülkelerin onay sürecini destekleyen adımlarına karşın Fransız hükümeti, sistemin mevcut haliyle güvenlik riskleri barındırdığını açıkladı.

FRANSA TESLA'NIN OTONOM SÜRÜŞÜNÜ NEDEN REDDETTİ?

Fransız hükümeti tarafından yapılan değerlendirmede, FSD teknolojisinin getirdiği yenilikler kabul edilmekle birlikte güvenlik açıklarının henüz kabul edilebilir seviyede olmadığı vurgulandı. Resmi incelemelerde, sistemin hız sınırı ihlallerine yol açabileceği ve sürücülerin dikkat kaybını artırma riski taşıdığı belirtildi.

KARAR TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

Araç güvenlik mevzuatında AB ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) standartlarını baz alan Türkiye'de, Tesla FSD sistemi halihazırda Gelişmiş Otopilot (EAP) adıyla kısıtlı işlevle sunuluyor. Fransa'nın itirazı sonucu AB içinde ortak bir karara varılamaması, Tesla'nın Türkiye özelinde tam otonom sürüş için yaptığı onay başvurusunun da yeniden incelemeye alınmasına yol açacak.