Paris Savcılığı, mahkemenin kararına itiraz süreci devam ederken Le Pen'in 5 yıl boyunca seçimlerden men edilmesini talep etti. Eğer bu talep kabul edilirse Le Pen, 2027 seçimlerinde aday olamayacak.

Paris Savcılığı, Paris Ceza Mahkemesinde yargı makamının itirazları ve temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemek yerine, aşırı sağcı lider hakkında talep ettikleri 5 yıl boyunca seçimlerden men yasağının derhal uygulanmasını istiyor.

Savcılık ayrıca Le Pen için 5 yıl hapis, 300 bin euro para cezası ve siyasi yasak talep etmişti.

Öte yandan, bazı hukukçular ise Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın yerel yetkililerle sınırlı olabileceğini ve Le Pen'in davasına uygulanamayacağını savunuyor.

"HAYALİ DANIŞMANLIK VE İSTİHDAM"

Le Pen'in AP milletvekilliği döneminde iki kişiye "hayali danışmanlık" hizmetleri nedeniyle AB fonlarından maaş ödediği iddia ediliyordu. 2015 yılında açılan soruşturma kapsamında eski adıyla Ulusal Cephe Partisi'nin (şimdiki Ulusal Birlik - RN) 2004-2016 yılları arasında AB'de "hayali istihdam" yarattığı öne sürülmüştü.

Paris Savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil birçok parti üyesi hakkında AB fonlarını kötüye kullanmak ve "suçu gizlemek" suçlarından dava açılmasını istemişti.

Eylül 2024'te başlayan dava sürecinde Le Pen ve partinin diğer önde gelen isimleri, AB fonlarını zimmete geçirmekten yargılandı.

SİYASİ GELECEĞİ BELİRSİZ

Le Pen'in 2027 seçimlerindeki adaylığı, mahkemenin temyiz sürecini beklemeden cezayı infaz edip etmeyeceğine bağlı. Eğer mahkeme bu yönde karar alırsa Fransa'daki aşırı sağın en güçlü ismi yarış dışı kalabilir. Ancak bazı hukukçular, Anayasa Mahkemesi'nin önceki kararlarının yalnızca yerel yetkilileri kapsadığı görüşünde... Le Pen'in siyasi geleceği, kısa bir süre içerisinde netlik kazanacak.