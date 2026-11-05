Fransa genelinde sendikaların çağrısıyla hastane çalışanları, hava trafik kontrolörleri, posta idaresi, öğretmenler ve demir yolu personelini kapsayan geniş katılımlı bir genel grev başladı.
Ülke çapında yüz binlerce kişinin gösterilere katılması beklenirken; Marsilya, Grenoble ve Lyon gibi kentlerde sokak eylemlerinin başlamasıyla birlikte perşembe sabahı itibarıyla 70 bin polis memuru görevlendirildi.
Kamu borcunun ekonomik çıktının yüzde 120'sine yaklaştığı bir dönemde, kötü eğitim koşullarını protesto eden lise öğrencileri, hayat pahalılığına karşı haftalık gösteriler düzenleyen işçilerle bir araya geldi.
Çöp kutularından barikatlar yaparak polisin karşısına çıkan protestocular ve polis arasında ufak arbedeler yaşandı.
Macron, geçtiğimiz ay yaşanan yağma ve kundaklama olaylarının bir benzerinin yaşanmaması için önlemler aldıklarını özellikle vurguladı.
Görev süresinin son aylarında iç krizlerle karşılaşmayı sürdüren Emmanuel Macron yönetimi, bölünmüş bir parlamentoda kemer sıkma bütçesini kabul ettirmekte zorlanıyor. Bu durum, Fransa'nın dört yanından sendikaları birleştirdi.
Eylem öncesinde Fransa'nın dört ana demir yolu sendikası, hükümetin bütçe kesintisi tekliflerinin "yoksulluğu artıracağını, sosyal güvenliği tırpanlayacağını, kamu çalışanlarının maaşlarını donduracağını ve çevre önlemleri için gereken yatırımları tüketeceğini" açıkladı.
Yaşam maliyetleri, kamu harcamalarındaki kesintiler ve eğitim sistemindeki sorunlara odaklanan protestolar yeniden bu şekilde yeniden alevlendi.
Aynı anda aşırı sağcı ve göç karşıtı aday Marine Le Pen, gelecek ilkbaharda Macron'un yerini alacak ismi belirleyecek 2027 cumhurbaşkanlığı seçim anketlerinde yüksek oranlara ulaştı.
Aşırı kalabalık sınıflar ve bakımsız binalar nedeniyle okulları ablukaya almaya devam eden lise öğrencileri, hükümetin sınıf mevcutlarını sınırlandırma ve onarımlar için bölgesel yönetimlere kredi sağlama planlarını yetersiz bularak reddetti.
Hükümet perşembe günü eylemlerden 81 lisenin etkilendiğini açıklarken, öğrenci sendikaları bu sayının bin olduğunu bildirdi.
Paris'te polis sabah saatlerinde öğrencilerin okullara barikat kurmasını engelledi; Marais bölgesindeki Rivoli Caddesi'nde ise engellenen öğrenciler çevik kuvvetin konuşlandığı alanda spontane sokak gösterileri düzenledi.
Üniversite öğrencilerinin katılımıyla fakültelerin de bloke edildiği belirtilirken, hükümet yükseköğretim kurumlarının üçte birinin bu durumdan etkilendiğini aktardı.
Hayat pahalılığına karşı yapılan grev çağrısına özel okul öğretmenleri sendikaları da dahil oldu.
Eğitim Bakanlığı, anaokulu ve ilkokul öğretmenlerinin yaklaşık yüzde 18'inin iş bırakmasını beklediğini ifade ederken, sendikalar ortaöğretim öğretmenlerinin de greve katılacağını duyurdu.
Ulusal demir yolu işletmecisi SNCF, bölgesel hatlarda ve büyük Paris bölgesinin bazı kısımlarında aksamalar yaşanacağını belirtirken liman işçileri de limanlarda kesintiler olacağını duyurdu.
Günün Trend Haberleri
Hak örgütleri, polisin yoğun güvenlik önlemlerine ve Macron yönetiminin gösteri hakkını kısıtlama çabalarına tepki gösterdi.
Fransa İnsan Hakları Ligi, yetkililerin kent merkezlerindeki gösteri yasakları ve belirli bölgelerdeki sokağa çıkma yasaklarıyla "muhalif her sesi" bastırmak üzere "otoriter bir kayma" sergilediğini kaydetti.
Rennes, Toulouse ve Lyon'da eylemlerin kent merkezlerinden dışarı çıkarılmasını eleştiren sol görüşlü CGT sendikası lideri Sophie Binet, "Hükümetin çok tehlikeli bir otoriter savrulmasıyla çok ciddi bir dönemden geçiyoruz" açıklamasında bulundu.
Ilımlı CFDT sendikasının lideri Marylise Léon ise "Bir gösterinin ilkesi görünür olmasıdır" ifadelerini kullandı.
Macron'un protestoları bastırmak için sokağa döktüğü polislerin yarattığı gerginlikten Fransa'nın sağcıları yararlandı.
Aynı anda aşırı sağcı ve göç karşıtı aday Marine Le Pen, gelecek ilkbaharda Macron'un yerini alacak ismi belirleyecek 2027 cumhurbaşkanlığı seçim anketlerinde yüksek oranlara ulaştı.
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