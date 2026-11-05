Görev süresinin son aylarında iç krizlerle karşılaşmayı sürdüren Emmanuel Macron yönetimi, bölünmüş bir parlamentoda kemer sıkma bütçesini kabul ettirmekte zorlanıyor. Bu durum, Fransa'nın dört yanından sendikaları birleştirdi.

Eylem öncesinde Fransa'nın dört ana demir yolu sendikası, hükümetin bütçe kesintisi tekliflerinin "yoksulluğu artıracağını, sosyal güvenliği tırpanlayacağını, kamu çalışanlarının maaşlarını donduracağını ve çevre önlemleri için gereken yatırımları tüketeceğini" açıkladı.

Yaşam maliyetleri, kamu harcamalarındaki kesintiler ve eğitim sistemindeki sorunlara odaklanan protestolar yeniden bu şekilde yeniden alevlendi.

Aynı anda aşırı sağcı ve göç karşıtı aday Marine Le Pen, gelecek ilkbaharda Macron'un yerini alacak ismi belirleyecek 2027 cumhurbaşkanlığı seçim anketlerinde yüksek oranlara ulaştı.

Aşırı kalabalık sınıflar ve bakımsız binalar nedeniyle okulları ablukaya almaya devam eden lise öğrencileri, hükümetin sınıf mevcutlarını sınırlandırma ve onarımlar için bölgesel yönetimlere kredi sağlama planlarını yetersiz bularak reddetti.