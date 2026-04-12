Fransa'nın Bretagne bölgesinde 2002 yılında dünyaya gelen ve tüm hayatını bu ülkede geçiren 23 yaşındaki bir Türk genci, vatandaşlık statüsünü resmi belgelerle kanıtlayamadığı gerekçesiyle Türkiye’ye sınır dışı edildi.

Fransız bir partneri olan, ana dili seviyesinde Fransızca konuşan ve Türkçe bilgisi oldukça sınırlı olan gencin, ailesinin 10 yıllık oturum izni bulunmasına rağmen yaşadığı hukuk mücadelesi Nantes İdari Mahkemesi’nin kararıyla aleyhine sonuçlandı.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Sınır dışı sürecini hızlandıran temel etkenin, şahsın karıştığı kabarık adli sicil kaydı olduğu belirtiliyor. Uyuşturucu ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şiddetli hırsızlık ve kamu görevlilerine yönelik tehdit gibi suçlardan mahkumiyet alan genç için devlet, kamu düzenini ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem başlattı.

Artı33'de yer alan habere göre, yargı sürecinde Rennes Mahkemesi ve İstinaf Mahkemesi, şahsın Fransız olma ihtimalinin yüksekliği üzerine serbest bırakılması yönünde görüş bildirse de, nihai kararı veren mahkeme vatandaşlığın tescil edilmemiş olmasını esas alarak sınır dışı kararını onadı.

5 YIL ÜLKEYE GİRMESİ YASAKLANDI

2024 yılında gerçekleştirilen ilk sınır dışı işleminin ardından 2025’te yeniden Fransa’ya giren genç, yakalanarak tekrar Türkiye’ye gönderildi ve hakkında 5 yıl süreli ülkeye giriş yasağı kararı alındı.

Uzmanlar, Fransa’da doğan bireylerin 13-18 yaş aralığında vatandaşlık talebinde bulunmalarının hukuki güvence açısından kritik olduğunu, aksi halde benzeri adli vakalarda "yabancı" statüsünde değerlendirilerek sınır dışı edilme riskinin doğabileceğini vurguluyor.