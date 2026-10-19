Fransa genelinde hayat pahalılığına karşı başlayan protestolar ve toplumsal huzursuzluk, ülkenin birçok kentinde şiddetli çatışmalara ve yaygın yağma olaylarına dönüştü.

Lille, Bordeaux, Paris ve Marsilya gibi büyük şehirlerde maskeli gruplar barikatlar kurup polisle çatışırken, aralarında dünyaca ünlü markaların da bulunduğu çok sayıda dükkan ve mağaza hedef alındı.

Olayların çığırından çıktığı Lille kentindeki bir Apple Store da yağmacıların istilasına uğrayarak adeta talan edildi ve mağazadaki çok sayıda iPhone ve elektronik cihaz çalındı.

APPLE TELEFONLARA MESAJ GÖNDERDİ

Ancak yağmacıların sevinci çok uzun sürmedi. Teknoloji devi Apple, Fransa genelindeki mağazalarından çalınan demo ve stok durumundaki tüm iPhone’ları uzaktan erişimle tamamen kilitledi.

Cihazları çalıştırmak isteyenlerin ekranında, doğrudan müdahale edildiğini gösteren sert bir uyarı mesajı belirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Lille’deki mağazadan çalınan bir telefonda Fransızca olarak, "Lütfen cihazı Apple Lille’e iade edin. Bu cihaz devre dışı bırakılmıştır ve coğrafi olarak takip edilmektedir. Yerel yetkililer bilgilendirilecektir." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Güvenlik uzmanları, Apple'ın bu tür durumlar için özel bir yazılım kullandığını ve çalınan cihazların IMEI numaraları üzerinden tamamen bloke edilerek kullanılamaz "tuğla" (brick) haline getirildiğini belirtiyor.

GPS üzerinden anlık konum takibi de yapan sistem sayesinde, yağmalanan telefonlar ne satılabiliyor ne de kullanılabiliyor. Bu durumun, sokakların savaş alanına döndüğü Fransa’daki yağma girişimlerinin önüne geçmek ve çalınan malların karaborsaya düşmesini engellemek adına önemli bir caydırıcı güç olması bekleniyor.