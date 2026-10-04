Fransa’da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve personel sayısının artırılması talebiyle lise öğrencilerinin başlattığı eylemler sürüyor.

Eğitim Bakanı Edouard Geffray, ülke basınına yaptığı açıklamada, protestolar sırasında 24’ten fazla okulun ateşe verildiğini belirtti.

500 OKUL KAPANACAK

Geffray, eylemler nedeniyle hasar gören yaklaşık 500 okulda yarın eğitime kısmen veya tamamen ara verileceğini duyurdu.

Bakan, okulların güvenli hale getirilmesinin öncelik olduğunu belirterek, öğrenciler ve öğretmenler için gerekli güvenlik koşulları sağlanana kadar bazı eğitim kurumlarının kapalı kalacağını ifade etti.

78 EĞİTİM GÖREVLİSİ YARALANDI0

Lise öğrencilerinin eylemleri sırasında 78 eğitim görevlisinin yaralandığını açıklayan Geffray, yaşanan olayların eğitim ortamında güvenlik sorunlarına yol açtığını söyledi.

Fransa Eğitim Bakanı, “Öğrenciler ve öğretmenler için gerekli güvenlik koşulları sağlanana kadar bazı okullar kapalı kalacak” dedi.