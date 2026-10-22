Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nda gerçekleştirilen Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

‘EYLEMLER YASAKLANACAK’

Gelecek dönemde uygulanacak tedbirlere değinen Macron, "Gelecek gün ve haftalarda sendikal örgütler tarafından talep edilmeyen eylemler yasaklanacak" dedi.

‘HER YERDE ENGELLEYECEĞİZ’

Sendikalar dışında kalan ve meşru kabul edilen örgütler tarafından düzenlenmeyen eylemlere yönelik tutumunu da açıklayan Macron, "Yapabildiğimiz her yerde engelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KARAR İŞ YERLERİNİ KORUMAYI AMAÇLIYOR'

Sendikaların düzenleyeceği gösterilerin ise güzergâhlarının değerlendirileceğini belirten Macron, "Genel kanı, gelecek günlerde eylem olmaması yönünde. Eylem yapmak isteyen insanlar için, eğer bunlar sendikal kuruluşlarsa valilikler alternatif yollar önerecek" diye konuştu. Macron, alınan kararların iş yerlerini korumayı amaçladığını söyledi.

MUHALEFETTEN YASAK KARARINA TEPKİ

Fransa'daki solcu milletvekilleri, gösterilere yönelik yasakların otoriter rejimlerde uygulandığını savunarak Macron'un kararına karşı çıktı.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon ise alınan kararın "hukuk devleti çerçevesinde" olduğunu belirtti. Bregeon, valiliklerin kamu düzeni açısından ciddi risk taşıyan eylemleri yasaklama yetkisine sahip olduğunu ifade etti.