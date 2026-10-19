Güney ve Batı Avrupa, farklı yerel gerekçelerin tetiklediği geniş çaplı bir protesto dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Bu hafta Fransa, Arnavutluk, İtalya, Portekiz, İspanya, Belçika ve Yunanistan'da eş zamanlı sokak gösterileri düzenlendi.
Yaşam maliyetleri, okul şartları, barınma imkanları, siyasi talepler ve iş güvenliği gibi çeşitli başlıklarda yükselen tepkiler kıta genelinde tansiyonu artırırken, ABD büyükelçilikleri bu ay farklı dönemlerde Fransa, Arnavutluk ve Belçika'da bulunan vatandaşları için güvenlik uyarıları yayımladı.