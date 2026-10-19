PORTEKİZ

Portekiz'in başkenti Lizbon'da cumartesi günü yaşam maliyetleri ve süregelen barınma krizi nedeniyle ülkenin en büyük sendikası CGTP'nin verilerine göre on binlerce kişi yürüdü. Kuzeydeki Porto kentinde ise barınma hakkı aktivistlerinin kurduğu bir çadır kamp polis ekipleri tarafından boşaltıldı.

Orta Doğu'daki tırmanan gerilimlerin, Rusya-Ukrayna savaşının ve küresel piyasalardaki etkilerin beslediği enflasyon ortamında yükselen gıda ve yakıt fiyatları Portekiz'i de doğrudan etkiledi.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin haziran ayı raporunda konut fiyatlarının 2013'ten beri yüzde 130 yükseldiği aktarılarak ülke AB'nin "en az karşılanabilir" yerlerinden biri olarak sınıflandırılırken, ulusal istatistik enstitüsü yeni kiraların geçen yıla kıyasla yüzde 10,2 oranında arttığını kaydetti.

Lizbon'daki yürüyüşte karşılayamayacakları kira zamlarına tepki gösteren vatandaşlardan öğretmen Pedro Penilo, Reuters'a yaptığı açıklamada ülke liderlerinin "gerçeklikten kopuk" olduğunu ifade etti.

Parlamenter İşler Bakanı Carlos Abreu Amorim cuma günü mecliste "konut sorununu çok ciddi bir sorun" olarak tanımlasa da hükümet vatandaşları diğer Avrupa ülkelerindeki taşkınlıkları sergilememeleri konusunda uyardı.

Başbakan Luís Montenegro ise "Portekiz toplumunda hiçbir temeli olmayan istikrarsızlık ve protesto ortamının Portekiz'e ithal edilmesini" reddettiğini vurguladı.