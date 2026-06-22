Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun sıcak hava dalgası sebebiyle Fransa'da acil durum ilan edildi.

Fransa ulusal meteoroloji ajansı Meteo France, mevcut sıcaklıkların gelebilecek haftaya kadar süreceğini öngörerek durumu 2003 ve 2019 yıllarında yaşanan büyük sıcaklık dalgalarıyla karşılaştırdı.

Artan hava sıcakları Fransa'nın en büyük müzik festivaliyle çakışınca, olağanüstü önlemler alındı. Okullar tatil edilirken sokakta alkol almak yasaklandı.

Bu uyarının ardından Fransa Başbakanı Sebastien Lercornu kabineyi acilen topladı. Vatandaşların hayatının tehlikede olduğu vurgulandı.

HÜKÜMET KIRMIZI ALARMA GEÇTİ

Tahminlere göre, ülkenin güneybatısından Paris bölgesine ve Burgonya'ya kadar olan alanlarda sıcaklıkların 39 ila 40 dereceye ulaşması, bazı bölgelerde ise 42 dereceyi bulması bekleniyor.

Sıcaklıkların pazartesi günü zirve noktasına ulaşabileceği öngörülürken, Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire halkın rahatlaması adına parkların 24 saat açık kalması talimatını verdi.

Ancak parklarda tüketilen alkollü içecekler tehlikenin boyutunu arttırdı. Sıcaktan ve alkolden etkilenen vatandaş ve turistler kanallar etrafında bayıldı. Çok sayıda boğulma yaşandı.

Bunun üzerine Fransa hükümeti, açık alanda alkol kullanımı yasakladı. Yasağa uymayanlar idari para cezasına çarptırıldı.

Sıcaklar bununla da kalmadı. Ülkede bugün 3 kişi sıcak çarpmasından yaşamını yitirdi. Ölümlerden sonra ülke genelinde binlerce okul kapatıldı.

Uzmanlar, sıcaklardan dolayı ölümlerin artmasından endişe ediyor. Paris'teki binaların metal çatıları, evleri daha da ısıtarak özellikle hasta ve yaşlıların ölümüne sebep oluyor.