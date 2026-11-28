Fransa'ya 1973 yılında giden ve 54 yıl boyunca burada çalışarak kazandığı parayı Türkiye'ye gönderen 77 yaşındaki Cafer Aslan, birikimleriyle Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde taşınmazlar satın aldı. Yıllarca çalışarak elde ettiği kazancını Türkiye'de yatırıma dönüştüren Aslan, bir süre önce yaşanan olayla hayatının şokunu yaşadı. Kendisi Fransa'dayken Kandıra'daki 56 dönümlük arazisi, 14 ayrı taşınmaz halinde sahte belgelerle el değiştirdi.

Habertürk'e konuşan Aslan, taşınmazlarının satıldığını yeğeninin kendisini telefonla aramasıyla öğrendi. 4 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde arandığını anlatan Aslan, yeğeninin kendisine "Amca, senin yerlerin satılmış" dediğini belirtti. İlk başta buna inanamadığını söyleyen Aslan, hemen avukatıyla iletişime geçti. Avukatının yönlendirmesi üzerine yeğeni tapuya giderek kayıtları inceledi. Yapılan incelemede, Aslan adına düzenlenmiş bir vekâletnameyle taşınmazların satıldığı ortaya çıktı.

Aslan, 6 Ağustos Pazar günü Türkiye'ye geldi. Önce jandarmaya, ardından polise başvurdu. Daha sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Tapu müdürüyle de görüşen Aslan, yaşananlara anlam veremediğini söyledi. Olayın ardından avukatını da değiştiren Aslan, eski avukatı Cemile Hanım'ın kardeşlerinden biriyle de vekâlet ilişkisi bulunması nedeniyle çıkar çatışması yaşanmaması için davadan çekilmesini istedi.

İKİ SAHTE SAĞLIK RAPORU, İKİ AYRI VEKALETNAME

Programda olayın hukuki boyutunu anlatan emekli hâkim ve avukat Ziya Kara, yaşananların çok sayıda kişinin dahil olduğu, organize ve komplike bir dolandırıcılık olduğunu öne sürdü.

Kara'nın aktardığına göre, Cafer Aslan adına aynı gün iki ayrı sahte sağlık raporu düzenlendi ve iki ayrı sahte vekâletname hazırlandı. Aslan'ın 77 yaşında olması nedeniyle tapu ve noter işlemlerinde sağlık raporu gerektiği gerekçesiyle İstanbul'daki bir vakıf hastanesinden rapor alındı.

Kara, raporların Maltepe'deki bir vakıf hastanesinden temin edildiğini, aynı hastaneden iki kez rapor düzenlendiğini belirterek, Aslan'ın fotoğrafının da vekâletnamelerde kullanıldığını söyledi. Doktorun kişiyi görmeden rapor vermesinin mümkün olmadığını vurgulayan Kara, bu aşamada kimlik kontrolünün nasıl yapıldığının da soruşturulması gerektiğini ifade etti.

Sahte vekâletnamelerin İstanbul'da, Beyoğlu'na bağlı bir noterde düzenlendiğini belirten Kara, noter başkâtibinin de organizasyonun içinde olup olmadığının araştırılması gerektiğini savundu. Kara, iki vekâletnamenin de aynı yöntemle hazırlanmasına dikkat çekti.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE DÜZENLENEN VEKALETNAME İDDİASI

Ziya Kara, olayın en dikkat çekici ayrıntılarından birinin vekâletnamelerin nerede düzenlendiğine ilişkin çelişkili beyanlar olduğunu söyledi.

Noter işlemlerinin normal şartlarda noterlik bünyesinde ve kamera kayıtları altında gerçekleştirildiğini belirten Kara, sahteciliği gerçekleştiren kişilerin bu nedenle noter dışında bir yöntem izlediğini öne sürdü.

İlk aşamada işlemlerin Şişli'deki bir rezidansın iş yeri bölümünde, dördüncü katta gerçekleştirildiğinin bildirildiğini anlatan Kara, ancak hangi bağımsız bölümde işlem yapıldığının belirtilmediğini söyledi. Her iki vekâletname için de aynı adresin gösterildiğini ifade eden Kara, tapu iptal ve tescil davası açtıkları Kandıra 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin noterlikten vekâletname asıllarını ve kamera kayıtlarını istediğini aktardı.

Ancak noter başkâtibinin mahkemeye verdiği yanıtta işlemlerin söz konusu adreste yapılmadığını bildirdiğini söyleyen Kara, vekâletnamelerin Levent'teki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan tanınmış bir muhallebicide düzenlendiğinin belirtildiğini ifade etti.

Kara, noter başkâtibinin açıklamasında, Cafer Aslan'ın yoğun işleri nedeniyle notere gelemediği ve bu nedenle adrese gidildiği yönünde bir gerekçe sunulduğunu aktardı. Ancak kendisine göre bu yöntem, sahteciliğin gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir senaryoydu.

Noter dışında yapılan işlemlerin de mutlaka kamera kaydıyla belgelenmesi gerektiğini vurgulayan Kara, "İnanın ben görmedim. Çok değişik sahteciliklerle karşılaştık ama bu kadar cesaret, kör cesarete ilk defa şahit oluyorum" diyerek yaşananların sıra dışılığına dikkat çekti.

14 TAŞINMAZ ÜÇ FARKLI KİŞİYE DEVREDİLDİ

Sahte vekâletnamelerle gerçekleştirildiği öne sürülen işlemlerin ardından Cafer Aslan'a ait 14 taşınmazın tamamı el değiştirdi. Kara'nın anlattığına göre taşınmazların 5'i bir kişiye, 5'i başka bir kişiye, 4'ü ise üçüncü bir kişiye devredildi.

Daha sonra 4 taşınmazın 7 Eylül'de yeniden başka bir kişiye devredildiği belirtildi. Kara, bu işlemlerle taşınmazların el değiştirme zincirinin uzatılmasının ve hukuki sürecin karmaşık hale getirilmesinin amaçlandığını düşündüklerini söyledi.

Olayın bir başka dikkat çekici yönü ise taşınmazların Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunmasına rağmen satış işlemlerinin Antalya Döşemealtı Tapu Müdürlüğünde gerçekleştirilmesiydi. Kara, bu işlemlerin yetkilendirme yoluyla Döşemealtı'nda yapılmasının da soruşturulması gerektiğini belirterek tapu görevlilerinin olası rolünün araştırılmasını istedi.

VEKALETNAME ÇIKARILAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Soruşturmadaki en önemli gelişmelerden biri de Cafer Aslan adına vekâletname çıkarılan kişinin hayatını kaybetmesi oldu.

Kara, söz konusu kişinin öldüğünün mahkeme tarafından gönderilen tebligatla kesinleştiğini belirtti. Asliye Hukuk Mahkemesinin, bu kişinin mirasçılarının iki hafta içerisinde davaya dahil edilmesini istediğini aktaran Kara, ölümün nasıl gerçekleştiğine ilişkin ise ellerinde herhangi bir bilgi bulunmadığını söyledi.

Kara, bu kişinin satış işlemlerinde kimlerin rol aldığını aydınlatabilecek önemli bir isim olduğunu belirterek, ölüm nedeniyle soruşturma açısından ciddi bir delil kaybı yaşandığını savundu. Para trafiğinin araştırılması için savcılığa taleplerini ilettiklerini ancak henüz dosyaya yansıyan somut bir tespit bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Aslan ise söz konusu kişiyi tanımadığını ve ölümüne ilişkin herhangi bir bilgi sahibi olmadığını söyledi. Kendisinin de bu gelişmeye anlam veremediğini belirten Aslan, "Bu bir insan vekâletimi veren kişi, her kim ise bu öldü diye bunun üstü kapanmaz çünkü o öldürülmüştür bana göre. Ortada demek ki bir sermaye dönüyor. Bu öldürülmüştür resmen" ifadelerini kullandı.

KARDEŞLERİNDEN ŞÜPHELENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Cafer Aslan, dolandırıcılık olayının arkasında kendisini tanıyan kişilerin olabileceğini düşündüğünü belirterek bazı kardeşlerinden şüphelendiğini dile getirdi.

54 yıl boyunca Fransa'da çalıştığını ve kazandığı parayla yalnızca kendi yatırımlarını yapmadığını anlatan Aslan, kardeşlerinden bazılarını da Fransa'ya götürdüğünü, oturma izinlerini alarak onlara destek olduğunu ve Türkiye'deki aile üyelerine de para gönderdiğini söyledi.

Bir yıl önce kardeşlerinden birine işlerini takip etmesi için vekâlet verdiğini, ancak yaşanan bir yanlışlık nedeniyle bu vekâleti iptal ettirdiğini anlatan Aslan, imkanları kesildikten sonra söz konusu kardeşinin böyle bir işe girişmiş olabileceğinden şüphelendiğini ifade etti.

Bir başka kardeşiyle de geçmişten gelen husumeti bulunduğunu söyleyen Aslan, bu kişinin sahte senet düzenleyerek kendisine ait bir taşınmazı elinden aldığını iddia etti. Bu nedenle ondan da şikâyetçi olduğunu belirten Aslan, yaşanan olayların arkasında kardeşlerinin olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

AVUKATI: 2,5 AYDIR SOMUT BİR ADIM ATILMADI

Ziya Kara, olayla ilgili kapsamlı bir suç duyurusunda bulunduklarını ve dilekçelerinde soruşturmanın aydınlatılması için yapılması gereken işlemleri ayrıntılı şekilde sıraladıklarını söyledi.

Kara, özellikle Cafer Aslan'ın e-Devlet hesabına girilerek taşınmazlarının kimler tarafından sorgulandığının log kayıtları üzerinden tespit edilmesini talep ettiklerini belirtti. Sahte raporların düzenlenmesi, vekâletnamelerin hazırlanması, taşınmazların devri ve para hareketlerinin araştırılması gerektiğini ifade eden Kara, savcılığın önüne bir yol haritası koyduklarını söyledi.

Ancak suç duyurusunun üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçmesine rağmen somut bir adım atılmadığını savunan Kara, dosyanın savcılıklar arasındaki yetkisizlik kararları nedeniyle dolaştığını ve soruşturmanın ilerlemediğini dile getirdi.

Geçen hafta Kandıra Cumhuriyet Başsavcısıyla görüştüğünü belirten Kara, başsavcının konunun üzerine eğileceğini söylediğini ancak o tarihe kadar dosyada herhangi bir ilerleme olmadığını kendisine ilettiğini aktardı.

Kara, mülkiyet hakkının devlet güvencesi altında bulunan en temel haklardan biri olduğunu vurgulayarak, olayın tüm sorumlularının bir an önce tespit edilmesini ve adalet önüne çıkarılmasını istedi.

VATANDAŞLARA 30 SANİYELİK TAPU GÜVENLİĞİ UYARISI

Programda benzer dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi için vatandaşlara da uyarılarda bulunan Ziya Kara, iki önemli güvenlik önleminin mutlaka uygulanmasını önerdi.

İlk olarak e-Devlet hesaplarında iki aşamalı doğrulama sisteminin aktif edilmesi gerektiğini belirten Kara, şifre, mobil imza veya elektronik imzayla girişin ardından cep telefonuna gönderilen mesaj ya da telefon üzerinden onay verilmesini sağlayan sistemin kullanılmasını istedi.

İkinci olarak Web Tapu üzerinden yaklaşık 30 saniyede yapılabilecek bir işlemin önemine dikkat çeken Kara, sistemde bulunan "Malik bizzat gelmeden tasarruf işlemi yapılamaz" seçeneğinin işaretlenmesini önerdi. Bu seçeneğin aktif edilmesiyle taşınmaz sahibi bizzat gelmeden gayrimenkuller üzerinde tasarruf işlemi yapılmasının engellenebileceğini söyledi.

Kara ayrıca Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği yetkililerine de çağrıda bulundu. Noter dışında gerçekleştirilen işlemlerin de noterliklerde olduğu gibi kamera kayıtlarıyla güvence altına alınması gerektiğini belirten Kara, bunun yasal düzenleme, genelge veya yönergeyle zorunlu hale getirilmesini istedi.

"54 YILIN EMEĞİNİ GERİ ALMAK İSTİYORUM"

Programın sonunda yeniden söz alan Cafer Aslan, taşınmazlarının kendisine geri verilmesini istediğini belirterek Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundu.

Kandıra'da olayın çok sayıda kişi tarafından bilindiğini öne süren Aslan, emlakçılardan esnafa kadar herkesin yaşananlardan haberdar olduğunu ancak şüphelilerin hâlâ yakalanmamasına anlam veremediğini söyledi. Olayla ilgili CİMER'e de daha önceden ihbarda bulunulduğu ortaya çıktı. Kara, bir vatandaşın CİMER'e yaptığı başvuruda, yurt dışında bulunan Cafer Aslan'ın taşınmazlarının bazı kişiler ve emlakçılar tarafından sahte vekâletnamelerle satıldığını bildirdiğini, bu ihbarın da savcılık soruşturması dosyasına girdiğini açıkladı.

Aslan, avukatıyla birlikte 54 yıllık emeğini geri almak için mücadele edeceğini belirterek, "54 yılın emeğini geri getirmeye çalışacağız avukatımla beraber inşallah" ifadelerini kullandı.