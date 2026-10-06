Yerel basında yer alan haberlere göre, aralarında ebeveynlerin ve sendika aktivistlerinin de bulunduğu yetişkinler, gençleri desteklemek ve "tampon bölge oluşturmak amacıyla" kollarına beyaz bantlar takarak toplandı.

6 BİNDEN FAZLA GÖZALTI

Öğrenciler yüzlerce okulu ablukaya alırken, geçtiğimiz hafta boyunca 215 genç ve 715 polis memuru yaralandı, 6.000'den fazla kişi ise gözaltına alındı.

Pazartesi günü yaşanan bir arbede sırasında bir öğrencinin elinin kopmasının ardından öfke daha da tırmandı. Protesto dalgasının başlarında bir başka öğrencinin de başına biber gazı kapsülü isabet etmişti.

Kuzeydeki Lens kentinde meydana gelen olayda, öğrencinin çevik kuvvet polisi tarafından atılan bir ses bombasını yerden aldığına ya da bombanın hemen yakınında patladığına dair çelişkili raporlar bulunuyor.

EĞİTİM BAKANI GEFFRAY'DAN 'AŞIRI ŞİDDET' VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Édouard Geffray, Salı günü France Info'ya yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimin bu genç adamla birlikte olduğunu ifade etmek istiyorum. Mutlak önceliğimiz öğrencilerimizi korumaktır. Bu elbette bir trajedidir" dedi. Ancak Geffray, "bu hareketlerin içinde aşırı şiddet" olduğunu da sözlerine ekledi.

Bakan Geffray açıklamasına şöyle devam etti: "Başından beri okulları ablukaya almayı teşvik etmek yerine diyalog çağrısında bulundum. Daha ilk günlerden itibaren aşırı şiddet yanlısı unsurlar lise öğrenci hareketlerinin arasına sızdı... ve affedilemez şekilde davranıyorlar."

Öğrenci sendikası Les Lycéens'in Başkan Yardımcısı Louis Letoublon ise France Info'da verdiği yanıtta, Geffray'ın "sadece dinlediğini, artık harekete geçmesi gerektiğini" söyledi.

Aralarında Fransa'nın en büyüğü olan Fransa Demokratik İşçi Konfederasyonu'nun (CFDT) da bulunduğu ulusal sendikalar koalisyonu, öğrencileri Paris, Lyon, Marsilya ve diğer yaklaşık 30 şehirde sokaklara çıkmaya çağırdı.

Fransa Başbakanı Pazartesi günü yaptığı açıklamada hükümetin öğrenci taleplerini karşılamaya yönelik tedbirleri duyurduğunu belirtse de, protestoların ana düzenleyicilerinden olan Lise Sendikası (USL) hükümetin "somut hiçbir şey" sunmadığını ifade etti.

Öğretmen sendikası SNES-FSU'nun üyelerini Salı günkü protestolara katılmaya çağırmasıyla birlikte diğer bazı kurumlar da öğrencilere desteklerini gösterdi.

1968'DEN BU YANA EN GÜÇLÜ GENÇLİK HAREKETİ

Radikal sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin lideri Jean-Luc Mélenchon, protestoları, milyonlarca işçinin greve gittiği ve büyük bir huzursuzluk yılı olan 1968'den bu yana görülen "en güçlü lise ve üniversite öğrenci gençlik hareketi" olarak nitelendirdi.

Eylül ayında Paris'te başlayan ve tüm ülkeye yayılan gösteri dalgasında öğrenciler; aşırı kalabalık sınıflar, bakımsız binalar ve öğretmen eksikliği gibi çeşitli sorunları protesto ediyor. Lise öğrencilerinin başlattığı protestolara daha sonra üniversite öğrencileri de katıldı.

BAŞBAKAN'DAN ŞİDDETE TAVİZ YOK MESAJI

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu Pazar günü, "ortaöğretim öğrencileri ve eğitim personelinin karşılaştığı zorlukları ele almak" üzere okullarda "gözle görülür değişiklikler" vaat eden bir dizi önlem açıkladı.

Ancak Başbakan aynı zamanda, "Şiddete hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Saldırıya uğrayan öğrenci ve personelin yanı sıra yaralanan polis memurları ve jandarmaların da yanındayız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki Eden, Saint-Ouen-l'Aumône'da başına biber gazı bombasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Avukatının yaptığı açıklamaya göre, "çenesinde çift kırık" meydana gelen öğrenci "son derece ciddi bir ameliyat" geçirmek zorunda kaldı.

Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Eden'in annesi kalbinin "paramparça" olduğunu söyledi. Fransız medya kuruluşu BFMTV'nin haberine göre anne, "Bu utanç verici, dehşet verici, şiddet dolu ve korkunç bir durum. Bu yaşanmamalıydı. Onlar sadece daha iyi eğitim koşulları talep eden çocuklarla uğraşıyorlar" dedi.

SİYASİLER ARASINDA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Fransa'daki bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerine henüz aylar varken, protestolar ve Fransız makamlarının tepkisi büyük ölçüde siyasallaşmış durumda.

Hükümet ve aşırı sağcı politikacılar, protestoları körüklemekle aşırı solu suçluyor. Başbakan Lecornu, LFI'nin hareketin büyümesi için çağrıda bulunmasının "sorumsuzluk" olduğunu belirtti.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen de solun tepkisini eleştirdi. Le Pen, "Bu artık lise öğrencilerinin protestosu olmaktan çıktı. Bu, profesyoneller tarafından organize edilen ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekillerinin gözetiminde yürütülen ayaklanmalardır," diyerek yeni bir isyanla mücadele yasasının çıkarılması çağrısında bulundu.

Bu arada LFI partisinin cumhurbaşkanı adayı Mélenchon da polisi "görevi kötüye kullanmakla" suçlayarak halkı "gençlik gösterilerini korumak" için sokaklara çıkmaya davet etti.

Marsilya'nın solcu belediye başkanı Benoît Payan ise kentindeki "kabul edilemez şiddeti" kınadı. Payan, gençlerin gelecekleri ve kamu hizmetleri konusunda "haklı bir endişe" duymalarına rağmen, kendilerini sakin bir şekilde ifade etmeleri gerektiğini vurguladı.