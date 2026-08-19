Fransa Halk Sağlığı Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, yıl içerisinde üç ayrı sıcak hava dalgasında normal şartlarda beklenen ölüm oranlarının üzerinde binlerce ölüm gerçekleşti.

İKİNCİ DALGADA 5 BİN 764 ÖLÜM KAYITLARA GEÇTİ

İlk sıcak hava dalgasının 24-28 Mayıs tarihleri arasında etkili olduğu ve bu dönemde yaklaşık 300 ek ölüm yaşandığı belirtildi.

Haziran ayında ise tablo daha da ağırlaştı. 17-30 Haziran tarihleri arasında etkili olan ikinci sıcak hava dalgasında, beklenen ölüm oranının üzerinde 5 bin 764 ölüm kayıtlara geçti.

3-22 Temmuz dönemindeki üçüncü sıcak hava dalgasında ise 1.243 kişinin aşırı sıcakların etkisiyle hayatını kaybettiği değerlendirildi. Bu ölümlerin yaklaşık yüzde 75’inin 75 yaş ve üzerindeki kişilerde görüldüğü bildirildi.

“FAZLADAN ÖLÜM” NASIL HESAPLANIYOR?

Fransa Halk Sağlığı Kurumu, sıcak hava dalgalarının ölüm oranlarına etkisini belirlemek amacıyla “fazladan ölüm” adı verilen bir hesaplama yöntemi kullanıyor.

Bu yöntemde, sıcakların etkili olduğu dönemde gerçekleşen toplam ölüm sayısı ile aynı dönem için normal koşullarda beklenen ortalama ölüm sayısı karşılaştırılıyor. Aradaki fark, sıcak hava dalgasıyla ilişkilendirilen “fazladan ölüm” olarak değerlendiriliyor.

Bu yöntem sayesinde sıcak hava, salgın hastalıklar veya benzeri olağan dışı durumların toplum sağlığı üzerindeki etkisinin daha net şekilde ortaya konulması amaçlanıyor.

TEMMUZ AYI REKOR SICAKLIKLA GEÇTİ

Fransa’da sıcaklıkların yanı sıra kuraklık da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Ülke, sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlandığı dönemden bu yana en sıcak temmuz ayını geride bıraktı. Temmuz ayında ülke genelindeki ortalama sıcaklık 24,9 derece olarak ölçüldü.

Aynı ay yağış miktarı da normal seviyelerin yaklaşık yüzde 70 altında kaldı. Böylece temmuz, Fransa’da şimdiye kadar kaydedilen en kurak üçüncü temmuz oldu.

YANGIN RİSKİ BÜYÜYOR

Uzmanlar, uzun süren sıcak hava ve yağış eksikliğinin toprağı ve bitki örtüsünü kurutarak orman yangınlarının çıkma ve hızla yayılma ihtimalini artırdığına dikkat çekiyor.

Fransa bu yıl tarihinin en ağır yangın sezonlarından biriyle karşı karşıya kaldı. Ülke genelinde yıl içerisinde 117 bin hektardan fazla alanın orman yangınları nedeniyle kül olduğu bildirildi.