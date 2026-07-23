“Acil tarım yasası” olarak nitelendirilen düzenleme, Ulusal Meclis’te 224’e karşı 296 oyla, Senato’da ise 111’e karşı 214 oyla kabul edildi.

İSTİSNAİ KULLANIM İZNİ

Yasa kapsamında, Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı’na (ANSES), zor durumda bulunan tarım sektörlerinde asetamiprid ve flupiradifuron adlı pestisitlerin istisnai şekilde kullanımına izin verme yetkisi verildi.

DAHA ÖNCE YASAKLANMIŞTI

Fransa’da daha önce yasaklanan söz konusu pestisitlerin, Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde bazı ülkelerde sınırlı kullanımına izin veriliyor.

GÖRÜŞ AYRILIKLARINA NEDEN OLDU

Düzenlemenin kabul edilmesi, hem iktidar bloğunda hem de muhalefet partileri arasında görüş ayrılıklarına neden oldu. Hükümete destek veren bazı milletvekilleri, özellikle asetamiprid maddesinin yasaya dahil edilmesine karşı çıktı. Milletvekilleri, bu konuda değişiklik önergesi vermelerinin engellenmesine de tepki gösterdi.

EKOLOJİK GEÇİŞ BAKANI İSTİFASINI SUNDU

Yasa, hükümet kanadında da rahatsızlık yarattı. Ekolojik Geçiş Bakanı Monique Barbut, düzenlemeye yönelik eleştirilerinin ardından istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sundu. Macron’un istifayı kabul etmemesi üzerine Barbut görevine devam edeceğini açıkladı.

‘ÇEVRESEL AÇIDAN GERİ ADIM’

Barbut, hükümetin yasa sürecinde demokratik tartışmaların önünü kapattığını savunarak düzenlemeyi “çevresel açıdan geri adım” olarak değerlendirdi.

İKİ FARKLI GÖRÜŞ BELİRDİ

Yasanın destekçileri, düzenlemenin Fransız çiftçilerinin Avrupa’daki diğer üreticilerle rekabet edebilmesini sağlayacağını öne sürüyor. Karşı çıkanlar ise pestisitlerin insan sağlığı ve doğa üzerindeki olası zararlarına dikkat çekiyor.

ÇİFTÇİLERİN TEPKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN

Fransız hükümeti, Avrupa Birliği ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan çiftçilerin tepkilerini azaltmak amacıyla çeşitli adımlar atacağını açıklamıştı. Yeni tarım yasası da bu kapsamda atılan adımlardan biri olarak görülüyor.

‘ÇİFTLİKLER EKONOMİK SIKINTIYA GİRECEK’

Fransa’daki çiftçiler daha önce AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı geniş çaplı protestolar düzenlemişti. Üreticiler, Güney Amerika’dan gelecek daha düşük maliyetli tarım ve hayvancılık ürünlerinin Avrupa pazarında rekabeti bozacağını ve çok sayıda çiftliğin ekonomik sıkıntıya girebileceğini savunmuştu.