Fransa’da liselilerin eğitim koşullarının düzeltilmesi talebiyle başlattığı ve kısa sürede ülke geneline yayılan öğrenci eylemleri eğitimi durma noktasına getirdi. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Ulusal Meclis’te milletvekillerinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayarak alınan olağanüstü kararı açıkladı.
Başbakan Lecornu, gösterilerin yer yer şiddet olaylarına dönüşmesi ve kamu düzeninin tehlikeye girmesi sebebiyle ülke genelindeki liselerde hafta sonuna kadar eğitime ara verildiğini bildirdi.
"ŞİDDETE KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ"
Öğrencilerin ve onlara destek vermek amacıyla sokağa çıkan vatandaşların demokratik haklarını kullandıklarını ifade eden Lecornu, eylemler sırasında yaşanan tahribata ve şiddet olaylarına sert tepki gösterdi.
Başbakan Lecornu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Eylemlerde şiddete kesinlikle yer vermeyeceğiz. Bir liseyi yakmak o lise binasının durumunu iyileştirmiyor. Bir öğretmeni linç etmek de okullardaki öğretmen sayısını artırmıyor."
Hükümetin lise binalarının fiziksel şartlarını iyileştirmek ve eğitim kadrosunu güçlendirmek için adımlar atacağını belirten yetkililer, hafta başı itibarıyla eğitim-öğretim sürecinin normale dönmesini hedeflediklerini bildirdi.