Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkede protestoların devam ettiği dönemde Kanadalı şarkıcı Céline Dion'un konserine gitmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Macron'un katıldığı konserin düzenlendiği Paris yakınlarındaki Plenitude Arena'dan bu kez eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış'ın görüntüleri geldi.

Beyhan Bağış, eşiyle birlikte katıldığı konserden fotoğrafları Instagram hesabında yayımladı. Macron'un konser katılımıyla gündeme gelen salonda Egemen Bağış'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

MACRON'UN KATILDIĞI KONSER TARTIŞMA YARATMIŞTI

Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, 16 Ekim'de Paris yakınlarındaki Nanterre'de bulunan Plenitude Arena'da Céline Dion'u dinledi. Le Parisien'in haberine göre Macron çifti, sanatçının Paris'teki 16 konserlik programının sondan bir önceki gecesine katıldı.

Macron'un konserden görüntülerinin, Fransa'da ekonomik sorunlar nedeniyle protestoların sürdüğü dönemde paylaşılması sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Bazı kullanıcılar, Cumhurbaşkanı ve eşini Fransız Devrimi sırasında idam edilen Kraliçe Marie Antoinette'e benzetti.

BEYHAN BAĞIŞ KONSER FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Eski AB Bakanı Egemen Bağış'ın da eşiyle birlikte Céline Dion konserlerinden birini izlediği, Beyhan Bağış'ın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Beyhan Bağış, Instagram hesabından yayımladığı fotoğraflarda konser salonunun girişinde eşiyle birlikte verdiği pozlara da yer verdi. Paylaşımına, "Geç de olsa genel istek üzerine, buyrunuz Céline Dion paylaşımım" ifadeleriyle başladı.

YEDİ YIL SONRA PARİS'TE KONSERE KATILDILAR

Céline Dion'u uzun zamandır dinlemek istediklerini belirten Beyhan Bağış, yedi yıl önce Prag'daki konser için bilet aldıklarını ancak pandemi ve sanatçının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle planlarını gerçekleştiremediklerini anlattı.

Bağış, yıllar sonra gerçekleşen buluşmayı, "Yıllardır beklediğimiz buluşma, sonunda Paris’te kısmet oldu." sözleriyle aktardı.

1988 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türk besteci Atilla Şereftuğ'un imzasını taşıyan "Ne partez pas sans moi" adlı eserle kazanan Céline Dion'u sahnede dinlemenin kendileri için özel bir deneyim olduğunu belirten Beyhan Bağış, Paris seyahatlerinden başka fotoğraflar da paylaştı.

Bağış, seyahatlerinin Papa'nın Paris ziyareti ve Paris Moda Haftası etkinlikleriyle aynı döneme denk geldiğini de ifade etti.

Céline Dion, 12 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında Plenitude Arena'da toplam 16 konser verdi.