Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle öğrencilerin düzenlediği eylemler pek çok kentte devam ediyor.

Fransa'da Paris, Marsilya, Poissy, Toulon dahil çok sayıda kentte lise ve üniversite öğrencileri okullarının önünde toplandı.

Fransa Eğitim Bakanlığının verilerine göre, eylem nedeniyle ülkede bugün 141 lise kapalı.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Paris'te sabah saatlerinde öğrenciler Paris-Pantheon-Assas Üniversitesinin önünde toplandı.

Göstericiler birbirlerinin kollarına girerek okulun girişini kapatmaya çalışırken, polis göstericileri birbirlerinden ayırarak okuldan uzaklaştırdı ve üniversitenin tüm gün kapalı olacağını duyurdu.

Paris'te ayrıca Louvre Okulunun girişi de öğrenciler tarafından kapatıldı.

Yükseköğretim düzeyinde eğitim veren bu okul, tarihinde ilk kez böyle bir eyleme tanıklık etti.

Ülkenin en büyük ikinci şehri olan Marsilya'da ise onlarca öğrenci Saint-Exupery Lisesinin önünde bir araya gelerek, okul binasındaki izolasyon ve sınıflardaki hijyen sorunlarına dikkati çekti.

Öğrencileri korumak için sendika üyeleri ve öğretmenler de okulun önünde toplandı.

7 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, Val-de-Marne ilinde basına yaptığı açıklamada, Lormont kentinde eylemler sırasında bir lisenin hasar görmesi nedeniyle on binlerce öğrencinin eğitimden mahrum kaldığını belirtti.

Geffray, öğrenciler için harekete geçilmesi gerektiğini ifade ederek, öğrencilerin sahte sözlere ihtiyaç duymadığını dile getirdi.

Liselerde görevlendirilmek üzere ek 3 bin öğretmenle iletişime geçeceklerini aktaran Geffray, öğrenci eylemlerinin başından bu yana 100 okul personelinin yaralandığını açıkladı.

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlatılan lise eylemleri, toplumun farklı kesimlerinin desteğiyle birçok kente yayılarak büyüdü.

Şu ana kadar yaklaşık 7 bin kişi hakkında yasal işlem başlatılan eylemlerde, 1000'i aşkın kişi yaralandı.