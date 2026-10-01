Fransa'da dersliklerin kalabalık olması ve öğretmen yetersizliği gerekçesiyle başlayan okul protestoları dalgası ülke genelinde yayılmaya devam ediyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, eylemler kapsamında çoğunluğu reşit olmayan 440 kişinin gözaltına alındığı ve 76 kişinin yaralandığı bildirildi.

Geçen hafta başkent Paris'in yer aldığı Île-de-France bölgesinde başlayan ve gençlerin okullarını günlerce ablukaya aldığı gösteriler; Dijon, Lyon, Strasbourg, Lille ve Marsilya gibi diğer şehirlere de sıçradı.

Fransa Milli Eğitim Bakanı Édouard Geffray, öğrencilerin bazı taleplerinin haklı olduğunu belirtmekle birlikte kendisini endişelendiren hususun şiddet olayları olduğunu ifade etti.

Geffray, havai fişek bataryası ateşledikten sonra bir gencin elinin bir kısmını kullanılamaz hale geldiğini belirterek protestoların başlangıcından bu yana yaralanan onlarca kişinin hem öğrencileri hem de okul personelini kapsadığını söyledi.

Bakan Geffray, yalnızca salı günü en az 10 öğretmen ile birkaç öğrencinin yaralandığını, bir öğretmenin ise darbedildiğini aktardı.

SOKAKLAR YANGIN YERİ

Lille kentinde salı günü yanan bir çöp konteynerini bildirmek için itfaiyeyi aramaya çalışan bir öğretmen saldırıya uğradı. Kadın öğretmenin yaşadığı şok kameralara yansıdı.

Çarşamba günü Tours'taki bir okulun yakınında bir öğrenci gözünden ciddi şekilde yaralandı.

Öğrencinin polisin ateşlediği plastik mermiyle vurulduğu iddia edildi. Polis konu hakkında açıklama yapmadı.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Strasbourg'da bir okulun dışında çöp konteynerlerinin ateşe verilmesi üzerine itfaiye ekipleri çağrıldı, Dijon'da ise polis onlarca öğrenciyi dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandı.

Doğudaki Nancy kentinde ve güneybatıdaki Gironde bölgesinde çarşamba günü yeni gözaltılar gerçekleştirildi.

Birçok şehirden gelen raporlarda, protestocuların polise nesneler fırlattığı, polisin ise gözyaşartıcı gaz ve zaman zaman coplarla karşılık verdiği kaydedildi.

LİSELER ABLUKAYA ALINDI

Ortaöğretim öğrencileri sendikası USL, Fransa'daki 15-18 yaş grubuna hizmet veren 3 bin 700 liseden 400 kadarlarının ablukaya alındığını duyurdu.

USL Başkanı Ryad Rani, Fransız hükümetini "baskı uygulamakla" ve polisi aşırı güç kullanmakla suçladı.

Saint-Denis'deki Paul-Éluard Lisesi'nde günlerdir süren ablukada okul kapısının bir kısmı yıkılırken, liseli öğrenciler France Inter radyosuna verdikleri demeçte şöyle konuştu:

"Her kendimizi ifade etmeye çalıştığımızda gaz yiyoruz, bizi anlamaya çalışmıyorlar. Haklarımızdan bahsetmeye çalıştığımızda bize gözyaşartıcı gaz sıkıyorlar, bizi dövüyorlar."

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan 16 yaşındaki kadın bir öğrenci ise bir mesaj vermeye çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Burasını sebepsiz yere yakıp yıkmak için burada değiliz. Tam da eğitim sisteminin tamamen çöktüğünü söylemek için buradayız. Her sınıfta 34 kişiyiz ve bu sürdürülebilir değil."

BAKAN, SOL PARTİYİ SUÇLADI

Milli Eğitim Bakanı Geffray, radikal sol parti La France Insoumise'i (LFI - Boyun Eğmeyen Fransa) olayları kışkırtmakla suçladı.

Pazartesi günü okul önünde öğrencilerle dans ederken ve Fransa Ulusal Marşı'nı (Marseillaise) söylerken görüntülenen LFI'lı Seine-Saint-Denis Belediye Başkanı Bally Bagayoko, plastik mermilerle müdahale eden çevik kuvvet polisi karşısında gençlerin "bazı durumlarda şiddete başvurmasının meşru olabileceğini" ima ettiği için eleştirildi.

Île-de-France bölgesinin muhafazakar başkanı Valérie Pécresse, Bagayoko'nun oluşan hasarın bir kısmını ödemesini talep etti.

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez ise polisin müdahalesine yönelik eleştiriler karşısında operasyonların "son derece orantılı bir şekilde yürütüldüğünü" savundu.