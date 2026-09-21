Yerel basında yer alan haberlere göre, dün gece saatlerinde Centre-Val de Loure vilayetine bağlı Indre-et-Loire bölgesindeki Saint-Pierre-des-Corps kasabasında bir alışveriş merkezi yakınlarında motosikletli genç, polisin "dur" ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin kullandığı araç, kovalamaca sırasında motosiklete çarptı. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra polise tepki gösterenler, kasabada 14 aracı ateşe verdi. Çöp konteynerleri ve otobüs duraklarının da yakıldığı olayları kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Olaylarda 1'i ağır 8 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

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