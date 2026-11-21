Fransa Parlamentosunun üst kanadı Senatoda ele alınan düzenleme, yapılan son oylamada 110 ret oyuna karşılık 205 kabul oyuyla onaylandı. Merkez sağın desteklediği tasarı, daha önce 7 Temmuz'da Ulusal Mecliste de kabul edilmişti. Senatonun da onay vermesiyle düzenleme, yasama sürecindeki Parlamento aşamasını tamamladı.

SOLCU SENATÖRLERDEN ANAYASA KONSEYİNE BAŞVURU HAZIRLIĞI

Düzenlemeye karşı çıkan sol görüşlü senatörler, tasarının polislere "öldürme ehliyeti" verdiğini savundu. Senatörler, yasanın yürürlüğe girmesini önlemek amacıyla Anayasa Konseyine başvuracaklarını duyurdu.

Tasarı yasalaşması halinde, polis ve jandarma personeli, mevcut mevzuatta belirlenen şartlara uygun biçimde silah kullandığında görevini meşru müdafaa kapsamında yerine getirmiş kabul edilecek.

Ancak kolluk kuvvetlerinin silah kullanımında orantısız davrandığını ortaya koyan delillerin bulunması durumunda, söz konusu hukuki koruma geçerliliğini yitirebilecek.

POLİS ŞİDDETİ TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Fransa'da özellikle Arap ve siyahi gençlere yönelik polis müdahaleleri ve şiddet iddiaları, uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu oluyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve solcu siyasetçiler, yeni düzenlemenin polis silahıyla hayatını kaybeden kişilerin sayısında artışa neden olabileceğini ileri sürüyor.

TASARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İÇİN SON AŞAMALAR BEKLENİYOR

Parlamentodan geçen düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Öte yandan Fransa'da 60 senatör veya 60 milletvekilinin yanı sıra cumhurbaşkanı, başbakan, Ulusal Meclis Başkanı ve Senato Başkanı da bir düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Konseyine başvurabiliyor.

Konseyin vereceği karar, tartışmalı düzenlemenin yürürlüğe girip giremeyeceğini belirleyecek.