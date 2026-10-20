Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerine altı ay kala, öğrencilerin haftalar önce başlattığı protestolar hayat pahalılığına yönelik tepkilerin de eklenmesiyle büyüdü.

17 Ekim’deki gösterilerde yaşanan yağma ve şiddet olayları ise ülkede siyasi krize yol açtı.

500 binden fazla kişinin katıldığı protestoların kontrolden çıkmasının ardından İçişleri Bakanı Laurent Nunez, önceki gün yaşananlardan kendisini sorumlu hissettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sundu.

Macron ise istifayı kabul etmeyerek Nunez’e eylemcilere karşı yeni önlemler alması talimatını verdi.

Hafta sonu bazı bölgelerde uygulamaya konulan sokağa çıkma yasakları, Başbakan Sébastien Lecornu’nün talimatıyla genişletildi.

Pazartesi gecesinden itibaren kısıtlamalar Paris, Lyon ve Nice gibi büyük kentleri de kapsadı.

YENİ KISITLAMALAR MERKEZİ KENTLERİ KAPSAMA ALDI

Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere devreye giren yeni kararlar şöyle:

Paris: Kent genelinde kısıtlamalar 23.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanacak. Özellikle République Meydanı ve Les Halles bölgesine çıkan caddelerde hareketlilik sınırlandı. Paris Emniyeti ayrıca saat 20.00’den itibaren kentin kritik bölgelerinde gösteri ve yürüyüş yapılmasını tamamen yasakladı.

Lyon: Kent merkezinin büyük bölümünde (Bellecour Meydanı dâhil) 21.00 - 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma ve akşam saatlerinde eylem yapma yasağı getirildi.

Nice: Şehir merkezinin belirli noktalarında saat 21.00 ile 06.00 arasında geçerli olmak üzere reşit olmayan gençlere yönelik sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

"PARİS, ÇOK YAKINDA MÜSLÜMAN BİR ŞEHİR OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki olayların kaynağının göçmenler olduğunu savunarak, "Fransa’daki durum gerçekten çok üzücü. Fransa’da yaşananlar göçle ilgili, okullarla ya da başka bir şeyle ilgili değil." dedi.

NE OLMUŞTU?

Lise ve üniversite öğrencilerinin de katılımıyla "Sarı Yelekliler", 17 Ekim'de hayat pahalılığına ve akaryakıt zamlarına karşı ülke çapında kitlesel protestolar başlatmıştı.

Polis müdahaleleri sonucu ülke genelinde 2 bin 400’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Eylemlerin büyüyerek devam etmesi üzerine Fransız kolonilerinden Guadeloupe’ta (Pointe-à-Pitre ve Les Abymes) ve Fransa'nın kuzeyindeki Denain ve Coulaines’de kısıtlamalar uygulanmış; ardından Lille, Douai ve Wattignies gibi kentlerde de gençler için sokağa çıkma yasakları devreye sokulmuştu.