Fransa'da hayat pahalılığına ve düşen alım gücüne karşı başlatılan sokak gösterileri kontrolden çıkarak kitlesel yağma dalgasına dönüştü. Rolex, Louis Vuitton, Hermès, Dior ve Sephora gibi lüks markaların mağazaları da yağmalanırken Paris'te 80 yaşın üzerindeki bir çiftin saldırıya uğrayarak soyulduğu belirtildi. Fransız basınının BFMTV'ye dayandırılan haberlere göre, Cumhuriyet Meydanı yakınlarında meydana gelen olayda yaşlı kadın ve erkek, bir grup kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar çiftin takılarını, değerli eşyalarını ve kıyafetlerinin bir bölümünü zorla aldı. YARI ÇIPLAK HALDE BIRAKILDILAR Olayın ardından saldırganların kaçtığı ve sokak ortasında yarı çıplak bırakılan çiftin, daha sonra çevredekilerin yardımıyla kurtarıldığı aktarıldı. Olayın, Cumhuriyet Meydanı çevresinde güvenlik güçleri ile bazı gruplar arasında çatışmaların yaşandığı saatlerde meydana geldiği bildirildi.

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