Olay, 14 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başkan Corbin'in oğluyla birlikte çiftliğinde çalıştığı sırada meydana geldi. Oğlunun, "Baba, karavanın bir arabanın arkasında gidiyor" diyerek durumu fark etmesi üzerine hiç tereddüt etmeden aracına atlayan belediye başkanı, hırsızları çevre yollarda takip etmeye başladı.

Kısa sürede şüphelilere yetişen ve bir yandan da jandarmaya ihbarda bulunan Corbin, 15 kilometre boyunca devam eden takibin ardından Saint-Aubin-des-Coudrais kasabasına ulaştı.

HIRSIZLAR ARACINA ÇARPMASINA RAĞMEN DEVAM ETTİ

Arkadan gelen polis ekiplerine yol açmak için hırsızların aracının önüne geçen belediye başkanı, şüphelilerin kendi aracına arkadan çarpmasına rağmen pes etmedi. Kasaba girişinde kendisini sağdan geçmeye çalışan hırsızların önünü ustaca kesen Corbin, şüphelilerin aracının duvara çarparak durmasını sağladı ve yaşları 25 ile 30 arasında değişen iki zanlı olay yerine ulaşan polislerce kıskıvrak yakalandı.

Kovalamacanın ardından çiftliğine dönen belediye başkanı, hırsızların sadece karavanı çalmakla kalmadığını, yaklaşık iki saat önce girdikleri tesisteki elektrik kablolarını söktüğünü ve su şebekesindeki bakır boruları da çaldığını belirledi. Çalınan malzemeler geri alınsa da karavanın kullanılamaz hale geldiğini ve çiftliğin elektrik tesisatında yaklaşık 25 bin avroluk ağır bir hasar oluştuğunu ifade eden Corbin, polis kayıtlarında suç dosyası kabarık olan iki zanlının bir gün önce de başka bir bölgeden römork çaldıklarının ortaya çıktığını açıkladı.