Fransa'da protestoların ardından kuzeydeki Lille şehri ile çevresindeki Douai, Wattignies ve Denain kentlerinde iki gün süreyle 20.00-06.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GALATASARAY MAÇINI ETKİLEYECEK Mİ? Fransa'da yaşanan bu gelişmenin ardından Fransa'da oynanacak Galatasaray maçı akıllara geldi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü TSİ 19.45'te Lille'e konuk olacak. Sokağa çıkma kararının maç gününe kadar uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olarak gündemdeki yerini koruyor.

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