Fransa'da yaşanan yağma olaylarının önüne geçmek amacıyla Paris dahil bir çok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından protestolarla çalkalanan Avrupa başkentleri de harekete geçti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye'den TOMA getirttiği ortaya çıktı, İtalya'da ise Başbakan Giorgia Meloni 500 askeri Milano'ya gönderdi.

Hayat pahalılığı, geçim sıkıntıları ve hükümet ihmallerinin etkisiyle zincirleme başlayan protestoları bastırmak için Avrupa harekete geçti.

İTALYA KENTE 500 ASKER GÖNDERİYOR

İtalya hükümeti, Milano'da hafta sonu düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına ve yağmaya dönüşmesi üzerine kente 500 asker sevk etmeye hazırlanıyor.

Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, pazartesi günü yaptığı açıklamada askeri personelin "Milano’yu savunmak" amacıyla görevlendirileceğini bildirdi.

Kente yönelik yeni güvenlik adımlarının salı günü gerçekleştirilmesi planlanan Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilmesi öngörülüyor.

Kamu hizmetlerinin yetersizliği ile artan yaşam maliyetlerine karşı hafta sonu barışçıl şekilde başlayan gösteriler; cumartesi günü Milano, Bologna, Brescia, Bergamo ve Torino kentlerinde düzenlendi.

Pazar günü ise Milano kent merkezinde olaylar çıktı. Kapüşonlu yüzlerce gösterici çöp konteynerlerini ateşe verirken mülklere zarar verdi; Decathlon, Arc’teryx ve Vodafone şubelerinin yağmalandığı aktarıldı.

Yaşananların ardından lüks markaların yer aldığı Via Montenapoleone caddesindeki Chanel, Tiffany ve Dior gibi mağazalar ürünlerini vitrinlerden toplarken, polis devriyeleri artırıldı. Levi’s, Under Armour ve Decathlon mağazalarının vitrinleri ise panellerle kapatıldı.

İtalyan polisi, pazar günkü çatışmalarda 271 genci gözaltına aldığını, bu kişilerden 23'ü reşit olmayan 32'sinin tutuklandığını açıkladı.

FRANSA'DA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Fransa'da ise sokağa çıkma yasakları basına göre sokaklarda bir nebze de olsa sükuneti sağladı.

Ancak geceleri ortaya çıkan yağmacıların zenginlerin villalarını soyması bu izlenime gölge düşürdü.

Birkaç Fransız şehrinin belirli bölgelerinde gece boyunca sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Paris’teki Place de la République ve Les Halles ile Lyon’un merkezindeki Lille ve Nice, reşit olmayanlar için sokağa çıkma yasağı uygulayan şehirler arasındaydı.

Buna karşılık yağmalar sürdü. Marsilya'daki villalara ve Paris'teki apartmanlara girildiği, bazı binalarda hasar meydana geldiği ve sakinlerin korku yaşadığı aktarıldı.

ARNAVUTLUKTA TÜRK TOMALARI

Arnavutlukta ise Türkiye'den getirildiği belirtilen TOMA'lar öğrenci protestolarına karşı kullanıldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'den giden TOMA'ların Başbakan Edi Rama'nın istifasının istendiği hükümet karşıtı gösterileri bastırmak amacıyla kullanılacağını ileri sürdü.

Arnavutluk merkezli Exit News de Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağının iki TOMA'yı Tiran'a taşıdığını bildirdi. Haberde, havalimanındaki araçların ve uçağın görüntülerinin yayımlandığı belirtildi.

Arnavutluk'ta Mayıs 2026'da başlayan ve “Flamingo Hareketi” olarak adlandırılan protestoların çıkış noktalarından biri, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in ülkenin güney kıyısında planladığı lüks turizm yatırımları oldu.