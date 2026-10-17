Cumartesi sabahı erken saatlerde, Fransa genelinde ülke çapında yüzbinlerce kişinin katılımının beklendiği protestolar öncesinde, göstericiler ile polis arasında çatışmalar çıktı.
Fransız medyası Lyon, Marsilya ve Paris dahil olmak üzere ülkenin en büyük şehirlerinde yaşanan olayları aktardı.
Paris’in merkez meydanından izinli gösterilerin başlamasına birkaç saat kala, Place de la République dahil olmak üzere başkent genelinde çatışmalar yaşandı.
Yetkililer, Marsilya’da bir karakolun tahrip edildiğini, öğle saatlerinde Fransa’nın başkentinde 100’den fazla kişinin zaten gözaltına alındığını ve sağcı televizyon kanalı CNews’in genel merkezinin hedef alındığını açıkladı.
Öğrenciler, çiftçiler ve Sarı Yelekliler hareketi üyeleri başta olmak üzere birçok kesim, artan yaşam maliyetlerini, yetersiz maaşları ve hükümetle olan derin anlaşmazlıkları protesto etmek amacıyla Cumartesi günü “mücadele birleşimi” kapsamında sokaklara çıkacak.
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İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, Cuma günü yaptığı açıklamada hükümetin “oldukça büyük bir katılım” beklediğini belirtti.
Cumartesi günkü gösterilerin kökeni, geçen ay okulların kapatılması ve daha iyi eğitim koşulları, daha fazla öğretmen ve daha fazla finansman talepleriyle başlayan öğrenci protestolarına dayanıyor.
Hareket o zamandan beri ülke geneline yayıldı ve gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyası kızışırken siyasi bir mesele haline geldi.
Hükümet, Başbakan Sébastien Lecornu’nun “kentsel şiddet” olarak nitelendirdiği krizle başa çıkmakta zorlanıyor ve Cuma akşamı başlayan iki haftalık okul tatili nedeniyle öğrenci hareketinin artık sönümleneceğini umuyor.
Hükümet, bir gencin elinin kopmasına ve bir diğerinin tek gözünü kaybetmesine neden olan olaylar da dahil olmak üzere, polis şiddetine dair sayısız iddiaya rağmen, öğrenci protestolarına yönelik kolluk kuvvetlerinin müdahalesini savundu.
Nuñez, öğrencilere karşı kullanımının geçici olarak yasaklanmasının ardından Cumartesi günü “şok bombaları” kullanımına izin verildiğini belirtti.
Aşırı sol cumhurbaşkanlığı adayı Jean-Luc Mélenchon protestocuları desteklerken, aşırı sağ lider Jordan Bardella polise destek sözü verdi.
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