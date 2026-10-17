Hükümet, Başbakan Sébastien Lecornu’nun “kentsel şiddet” olarak nitelendirdiği krizle başa çıkmakta zorlanıyor ve Cuma akşamı başlayan iki haftalık okul tatili nedeniyle öğrenci hareketinin artık sönümleneceğini umuyor.

Hükümet, bir gencin elinin kopmasına ve bir diğerinin tek gözünü kaybetmesine neden olan olaylar da dahil olmak üzere, polis şiddetine dair sayısız iddiaya rağmen, öğrenci protestolarına yönelik kolluk kuvvetlerinin müdahalesini savundu.