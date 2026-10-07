Fransa'da eylül ayının ortasında lise öğrencilerinin eğitim sistemindeki sorunlara karşı başlattığı protestolar ülke geneline yayıldı. Protestolara dün 266 bin kişi katılırken, Paris ve bazı kentlerde polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Öğrenci eylemleri komşu Belçika'ya da sıçrarken, Liege kentinde 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Fransa'da lise öğrencilerinin daha fazla eğitim bütçesi, daha iyi okul koşulları ve personel eksikliklerinin giderilmesi talebiyle başlattığı protestolar, öğretmenler, veliler ve sendikaların da katılımıyla ülke çapında genişledi.

Paris bölgesindeki bir lisede eylül ortasında başlayan eylemler, iki haftayı aşkın sürede Marsilya, Strazburg, Lille ve diğer kentlere yayıldı. Öğrenciler çok sayıda lisede dersleri boykot ederken, okul girişlerine barikatlar kurdu.

Fransa İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelindeki gösterilere 266 bin kişinin, Paris'teki yürüyüşe ise 56 bin kişinin katıldığını açıkladı. Paris'te dünkü protestolar büyük ölçüde barışçıl geçen yürüyüşün sonunda bazı göstericiler ile çevik kuvvet arasında çatışmalar yaşandı. Yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı. Bazı öğrenci grupları yarın için yeniden sokağa çıkma çağrısı yaptı.

TOPLAM GÖZALTI SAYISI 6 BİN 500’Ü GEÇTİ

İki haftayı aşkın süredir devam eden eylemler sırasında yapılan gözaltıların toplam sayısı ise 6 bin 500'ü geçti. Gözaltına alınanların çoğunun reşit olmadığı bildirildi. Polis müdahaleleri, özellikle öğrencilerin yaralandığı olayların ardından veliler ve öğretmenlerin tepkisini çekti.

Son olaylardan birinde 15 yaşındaki bir öğrenci, polisin frılattığı sersemletici el bombasını eline almasının ardından bombanın patlaması nedeniyle elini kaybetti. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise polis müdahalesinin “neredeyse tüm vakalarda” orantılı olduğunu savundu ve bazı gösterilerin ayaklanmaya dönüştüğünü ileri sürdü.

Fransız Başbakan Sebastien Lecornu, hükümetin ve okul yönetimlerinin öğrencilerin taleplerini dinleyerek çözüm bulması gerektiğini söyledi. Lecornu, parlamentoda yaptığı konuşmada okulları tehdit ettiğini söylediği “aşırı şiddeti” kınarken, polis müdahaleleri sırasında yaşanan olayların soruşturulacağını belirtti.

ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ NELER?

Protestoların merkezinde özellikle dezavantajlı bölgelerdeki okulların fiziki koşulları ve kaynak yetersizliği bulunuyor. Öğrenciler, bazı sınıflarda masa ve sandalye gibi temel ihtiyaçların dahi bulunmadığını, yaz aylarında klimasız sınıfların aşırı sıcak olduğunu ve bazı okullarda fare istilası yaşandığını belirtiyor. Personel eksikliği ve ağır ders yükü de öne çıkan şikayetler arasında.

Fransa Eğitim Bakanlığı'na göre dün 891 okulda eğitim tamamen veya kısmen durduruldu. Bakanlık, öğrencilerin okullarındaki sorunları ve görmek istedikleri değişiklikleri anonim olarak bildirebilecekleri çevrim içi bir platform oluşturdu.

Protestolar, Fransa'da eğitim sistemine ilişkin taleplerin yanı sıra daha geniş ekonomik ve toplumsal sorunların yaşandığı bir döneme denk geldi. Yükselen yakıt fiyatları, kamu harcamaları üzerindeki kısıtlamalar, artan yoksulluk ve gelir eşitsizliğine ilişkin kaygılar nedeniyle öğrencilerin geleceklerine ilişkin endişeleri toplumun daha geniş kesimlerinde karşılık buluyor.

SİYASİLERDEN LİSELİLERE DESTEK

Fransa'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde protestolar siyasi tartışmaların da merkezine yerleşti. Solcu Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, öğrenci hareketine açık destek verirken, 29 Eylül'de Paris'te grevdeki lise öğrencileriyle bir araya geldi. Melenchon'a LFI milletvekili Louis Boyard ve Saint-Denis Belediye Başkanı Bally Bagayoko da eşlik etti. Melenchon daha sonra 6 Ekim'deki öğrenci gösterilerine geniş katılım çağrısında bulundu. LFI Meclis Grup Başkanı Mathilde Panot da partisinin milletvekillerinin protestolar sırasında öğrencilerin yanında olacağını açıkladı.

PROTESTOLAR BELÇİKA'YA DA SIÇRADI

Fransa'daki protestolar sürerken komşu Belçika'da da öğrenci eylemleri düzenleniyor. Belçika’nın doğusundaki Liege kentinde dün yapılan gösterilerde 30'dan fazla kişi gözaltına alınırken, bazı polislerin yaralandığı bildirildi. Başkent Brüksel ve diğer kentlerde de daha küçük çaplı öğrenci protestoları gerçekleştirildi.