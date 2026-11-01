Paris, Lyon, Rennes, Marsilya ve Toulouse başta olmak üzere farklı kentlerde düzenlenen gösterilerde hayat pahalılığına karşı tepkiler dile getirildi. Sendikaların ve öğrencilerin de katıldığı eylemlerde hükümetin ekonomi ve eğitim politikaları eleştirildi.

‘SOKAKLAR BİZİM’

Başkent Paris'teki yürüyüş, yerel saatle 14.00'te kent merkezinin dışındaki Bagnolet Kapısı'nda başladı. Charenton Kapısı yönünde ilerleyen kalabalık, "Genel grev istiyoruz", "Sokaklar bizim" ve "Genciz, kararlıyız, devrimciyiz" sloganları attı.

Göstericiler, "Soykırımlardan ziyade okulları finanse edin", "Yaşamak istiyoruz", "Özgürlük" ve "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, Fransa'yı utandırıyorsun" yazılı pankartlar taşıdı. Eylemlerde ülkede yükseldiği belirtilen ırkçılığa da tepki gösterildi.

Gösterilerin Cadılar Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bazı katılımcıların çizgi roman karakterlerinin kostümlerini giydiği görüldü. Gazze halkıyla dayanışma amacıyla yürüyüşe katılanlar ise kefiye ve Filistin bayrakları taşıdı. Polis helikopteri de yürüyüş güzergâhı üzerinde devriye uçuşu yaptı.

Paris'te ayrıca, çoğunluğu öğrencilerden oluşan kalabalık bir grup, yasak kararına rağmen Bastille Meydanı yakınlarında toplanarak sokaklarda yürüyüş gerçekleştirdi.

POLİS MÜDAHALESİYLE GERGİNLİK YAŞANDI

Paris'te yürüyüşün sona erdiği Charenton Kapısı çevresinde kalabalık yoğunlaşırken polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Eylem sırasında kolluk kuvvetlerine molotofkokteyli ve havai fişek atıldı. Bir polis memurunun üniformasının alev aldığı, ayağında ciddi yanık oluştuğu bildirildi.

Polis ekipleri, farklı sokak ve mahallelere dağılan göstericilerin Bastille Meydanı'na ulaşmasını önlemek amacıyla saatler boyunca müdahalede bulundu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BİBER GAZI KULLANDI

Ulusal basında yer alan haberlere göre Rennes, Marsilya ve Lyon'da da polisle göstericiler arasında gerginlik çıktı. Rennes'de polis biber gazı ve cop kullanırken, iki polisin aynı göstericiye copla vurduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Lyon'da göstericilerin polise çeşitli cisimler fırlatmasının ardından ekipler biber gazıyla karşılık verdi. Marsilya'da ise yüzleri maskeli kişilerin polislere taş ve cam şişe attığı, güvenlik güçlerinin de biber gazı kullandığı aktarıldı.

Marsilya'da bazı kişilerin izinsiz şekilde bir anaokuluna girdiği, polis müdahalesinin ardından binadan uzaklaştığı belirtildi. Belediye Başkanı Benoit Payan, X hesabından yaptığı açıklamada, on binlerce kişinin hayat pahalılığına karşı ve gençler için daha iyi yaşam koşulları talebiyle yürüdüğünü ifade etti.

Payan, "Bazı kişiler Marsilya'daki farklı mahallelerde kargaşa çıkarmak için bu gösterilerden faydalandı" dedi.

Toulouse'da izinsiz düzenlenen gösteriyi dağıtmak isteyen polis, tazyikli su ve biber gazı kullandı.

ÜLKE GENELİNDE 511 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke çapındaki eylemlere yaklaşık 320 bin kişinin katıldığını ve 511 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sendikalar ise katılımcı sayısının 500 bine yaklaştığını öne sürdü.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, gösteriler sırasında bazı grupların çevreye zarar verdiğini ve yağma olaylarına karıştığını söyledi. Nunez, kimi grupların güvenlik güçlerine şiddetli saldırılarda bulunduğunu belirterek, önlem amacıyla gün içinde ülke genelinde 40 bin kontrol yapıldığını bildirdi.

Bir polis memuruna molotofkokteyli atılmasıyla ilgili konuşan Nunez, "Ben bunu, öldürme girişimi olarak nitelendiriyorum" ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ GÖSTERİLERDE DE ŞİDDET OLAYLARI YAŞANMIŞTI

Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen Sarı Yelekliler eylemlerinde de şiddet olayları yaşanmış, 3 binden fazla iş yeri zarar görmüş veya yağmalanmıştı. Bu gelişmelerin ardından hükümet, yeni gösterilere karşı kısmi sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Sarı Yelekliler, bazı bölgelerde uygulanan gösteri ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen 24 Ekim'de yeniden sokaklara çıkmıştı. Önceki eylemlerde binden fazla kişinin yaralandığı, yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.