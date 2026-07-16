Fransa'da tedavisi bulunmayan ciddi hastalıklara sahip kişilere yönelik "ölmeye yardım" olarak nitelendirilen yasa tasarısı, Ulusal Mecliste yapılan nihai oylamada kabul edildi. Tasarı, 241 "hayır" oyuna karşı 291 "evet" oyuyla Meclisten geçti.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Mecliste kabul edilen düzenlemeyle tasarı, parlamentodan nihai olarak geçmiş oldu.

YAŞAMINA KENDİSİ SON VERECEK

Yasa tasarısı, tedavisi bulunmayan ciddi hastalıklarla mücadele eden 18 yaş üstü Fransız vatandaşları ile uzun süredir Fransa'da ikamet eden kişileri kapsıyor. Düzenlemeye göre tıbbi yardımlı ölüm sürecinde, doktora başvuran hastanın yaşamına son verme eylemini öncelikle kendisinin gerçekleştirmesi öngörülüyor. Hastanın bunu fiziksel olarak yapamayacak durumda olması halinde ise eylem, doktor veya hemşire tarafından gerçekleştirilebilecek.

Tasarı, hastaların "hastalığa bağlı acı çekiyor olması" ve "iradesini özgür ve bilinçli bir şekilde ifade edebilmesi" şartlarını taşımasını zorunlu kılıyor.

SENATODA 3 KEZ REDDEDİLMİŞTİ

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, nihai oylamanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, tasarıdaki bazı maddelerin anayasaya uygunluğunun incelenmesi için Anayasa Konseyine başvuracağını duyurdu.

Düzenleme daha önce Parlamentonun üst kanadı Senatoda 3 kez reddedilmişti. Hükümet ise anayasanın kendisine tanıdığı yetkiyi kullanarak tasarıyla ilgili son sözü Ulusal Meclise bırakmıştı.