Fransa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, ünlü zincir market Lidl’ın 2 Temmuz’da gerçekleştirdiği serinletici ürün indiriminde izdihama neden oldu. Uygun fiyatlı vantilatör ve taşınabilir klima almak isteyen yüzlerce kişi mağazalara akın edince, birçok bölgede polis ve itfaiye ekipleri duruma müdahale etmek zorunda kaldı.

GECE YARISI KUYRUKLAR OLUŞTU

Paris'in 14. bölgesindeki bir mağazada vatandaşlar, indirimli ürünleri kapabilmek için henüz gece yarısı saatlerinde kuyruğa girmeye başladı. Sabah kapılar açıldığında kapıdaki kalabalığın 300 ila 400 kişiye ulaştığı bildirildi. Yoğun talep nedeniyle sınırlı sayıdaki stoklar, açılışın ardından sadece 30 ila 60 dakika içinde tamamen tükendi.

İZDİHAMDA BİBER GAZI KULLANILDI

Mağaza içinde yaşanan itiş kakış, düşmeler ve baş gösteren panik dalgası üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Arbede esnasında bir müşterinin biber gazı kullanması sonucu, aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az 8 kişi gazdan etkilendi.

MAĞAZALAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Benzer kaos sahneleri Nanterre, Aubervilliers, Paris 19. bölge, Levallois-Perret, Sevran, L’Haÿ-les-Roses ve Valenton'daki mağazalarda da kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kırılan kapılar, fiziki kavgalar, ezilme tehlikesi atlatan kalabalıklar ve olaylar kontrolden çıktığı için geçici olarak kapatılmak zorunda kalan mağazalar dikkat çekti.