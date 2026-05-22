Fransa'daki Tours Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışma, ineklerin insan yüzlerini ayırt edebildiğini ve hatta duydukları bir sesi ilgili yüzle ilişkilendirebildiğini kanıtladı.

Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran bu araştırma için, dünyanın en önemli sütçü ırklarından biri olan 32 Holstein ineği mercek altına alındı.

Bilim insanları inekleri 2 aşamalı deneyle inceledi

Araştırmacılar, ineklerin insanları nasıl algıladığını çözmek için oldukça yaratıcı ve 2 aşamalı bir video deneyi tasarladılar:

1. Aşama: Sessiz yüz tanıma testi

İneklerin önüne aynı anda, sesleri kısılmış iki farklı video koyuldu. Videoların birinde ineklerin her gün gördüğü tanıdık bir bakıcı, diğerinde ise tamamen yabancı bir erkek yer alıyordu.

İnekler, yabancı kişinin yüzünün olduğu videoya, tanıdık yüze kıyasla çok daha uzun süre baktılar. Bilim insanlarına göre bu durum, ineklerin sadece iki boyutlu bir ekrana bakarak bile tanıdık ve yabancı yüzleri anında ayırt edebildiklerini gösteriyor.

2. Aşama: Ses ve yüz eşleştirme testi

Daha sonra videolara ses eklendi. İneklerin dudak hareketlerini taklit etmesini önlemek için ses ve görüntü senkronizasyonu hafifçe bozularak videolar tek tek izletildi.

İnekler, ekrandaki yüz ile hoparlörden gelen ses birbiriyle eşleştiğinde videoya çok daha uzun süre kilitlendiler. Bu şaşırtıcı tepki, ineklerin zihninde tanıdık bir sesin o sesin sahibinin yüzüyle çoktan kodlanmış olduğunu kanıtladı.

Araştırma boyunca ineklerin herhangi bir korku, heyecan veya stres tepkisi verip vermediğini anlamak için kalp atış hızları da anlık olarak ölçüldü. Deney süresince ineklerin kalp atış hızlarının tamamen sabit kalması, bu tanıma sürecinin duygusal bir panik reaksiyonu olmadığını, tamamen merkezi bir zihinsel mekanizma (bilişsel yetenek) olduğunu gösterdi.

Her ne kadar video ve ses kayıtları gerçek bir insan etkileşiminin yerini tam olarak tutmasa da, elde edilen bulgular ineklerin bizi düşündüğümüzden çok daha iyi "tanıdığını" gösteriyor.

Spiegel’in haberine göre, bu araştırmanın pratik sonuçları oldukça büyük olabilir. İneklerin insanları nasıl algıladığını ve ayırt ettiğini anlamak; hayvan refahını artıran, insan-hayvan bağını güçlendiren ve çiftliklerdeki stresi azaltan yeni nesil modern hayvancılık uygulamalarının geliştirilmesine doğrudan katkı sağlayacak.