Fransa’da işçiler, maaşların artırılmasını ve kamu hizmetlerinde uygulanan bütçe kesintilerinin sona erdirilmesini talep etti. Eylemlere Sarı Yelekliler ve öğrenciler de destek verdi.

Ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İş Sendikası (CGT), gösterilere 1,6 milyon kişinin katıldığını duyurdu. Fransa İçişleri Bakanlığı ise yerel saatle 17.00 itibarıyla ülke genelindeki katılımcı sayısını yaklaşık 600 bin olarak açıkladı.

PARİS'TE POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ

Başkent Paris'teki eylemler, saat 14.00 sıralarında tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda bir orkestranın verdiği konserle başladı. Fransız bayrakları taşıyan göstericiler, üzerinde "Kapitalizm öldürür" ve "Bizlerle gurur duyuyorum" yazılı pankart ve dövizlerle Millet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında polis ekipleri bazı göstericilere biber gazı ve cop kullanarak müdahalede bulundu. Benzer görüntüler Lille ve Rennes kentlerinde düzenlenen eylemlerde de yaşandı. Lille'de polis, bazı göstericileri yere yatırarak gözaltına aldı.

RENNES'TE BARİKATLAR KALDIRILDI, GÖZALTILAR YAŞANDI

Bretonya ve Ille-et-Vilaine Valiliği, Rennes'te sabah saatlerinden itibaren bazı kişilerin trafiği engellemek amacıyla farklı güzergahlarda barikatlar kurduğunu bildirdi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin yolları kapatan barikatları kaldırmak için müdahalede bulunduğu belirtildi.

Valilik ayrıca sendika üyelerinin, yüzleri maskeli kişilerin şiddetli saldırılarına maruz kaldığını aktararak yaşanan şiddeti kınadı. Kentte bir otele zarar vermekle suçlanan onlarca kişinin de gözaltına alındığı duyuruldu.

LYON'DA 40 KİŞİ YARALANDI

Gösteriler sırasında Lyon'da yaşanan olaylarda 34'ü güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 40 kişi yaralandı. Rhone Valiliği, kentteki eylemler kapsamında 5 iş yerinin zarar gördüğünü ve 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa genelinde düzenlenen gösteriler nedeniyle güvenlik önlemleri artırılırken, 70 binden fazla polis ve jandarma görevlendirildi.

Öte yandan Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun, maaşlar ve alım gücüne ilişkin sorunları ele almak üzere 9 Kasım'da Paris'te sendika temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor. Başbakanın toplantıda çalışanların taleplerine yönelik çözüm önerilerini değerlendirmesi planlanıyor.