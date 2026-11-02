Berlin'de AFP'ye konuşan 20 yaşındaki öğrenci Milla, "Fransa da dahil olmak üzere Avrupa genelinde şu anda devam eden diğer tüm protestolarla dayanışma göstermenin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır sonunda gerçekten bir şeylerin olmasını ve insanların bu konuyu ciddiyetle ele almasını bekliyordum. Bugün burada atılan adımın ilk adım olduğuna inanıyorum" dedi.