Almanya genelinde gençlerin öncülüğünde gerçekleştirilen kitlesel protestoların ardından polis ile göstericiler arasında çatışmalar meydana geldi.
Maskeli bazı eylemcilerin havai fişek, taş ve şişe fırlatması üzerine güvenlik güçleri tazyikli su ve biber gazı kullandı.
"GenZ regelt!" (Z Kuşağı Halledecek!) grubu tarafından organize edilen ve ülke çapında on binlerce kişinin katıldığı gösteriler sırasında çıkan olaylarda birkaç polis memuru yaralandı.
Eylemlerin Cadılar Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi sebebiyle bazı katılımcılar dinozor ve Batman gibi kostümler giydi.
Göstericiler, Muhafazakâr Şansölye Friedrich Merz'e atıfta bulunarak "Direnme zamanı" ve "Merz gitmeli" yazılı pankartlar taşıdı. Ancak akşam saatlerinde bazı grupların dağılmayı reddetmesiyle gerilim tırmandı.
Berlin'de AFP'ye konuşan 20 yaşındaki öğrenci Milla, "Fransa da dahil olmak üzere Avrupa genelinde şu anda devam eden diğer tüm protestolarla dayanışma göstermenin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır sonunda gerçekten bir şeylerin olmasını ve insanların bu konuyu ciddiyetle ele almasını bekliyordum. Bugün burada atılan adımın ilk adım olduğuna inanıyorum" dedi.
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23 yaşındaki bakım çalışanı Marius ise "Siyasetçilerin bunu bilmesi gerekiyor... Durum yavaş yavaş kaynama noktasına ulaşıyor. Sanırım hepimiz bunun artık böyle yürümeyeceğini hissedebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ülkenin batısındaki Frankfurt'ta polise çeşitli cisimler fırlatılması üzerine güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak amacıyla tazyikli su ve biber gazı kullandı.
Frankfurt polisi X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Acil servis personeline taş ve havai fişek fırlatılması olayları devam ediyor. Bu huzuru bozanlara karşı harekete geçiyoruz" bilgisini paylaştı.
Gençlik hareketini sokağa döken şikayetler arasında yüksek yaşam maliyeti, okulların bakımsızlığı, kamu harcamalarındaki kesintiler ve karar vericilerin genç nesli dikkate almadığı yönündeki görüşler öne çıkıyor.
Eylemciler ayrıca keskin biçimde artırılan askeri harcamalardan ve zorunlu askerliği geri getirmeye yönelik bir adım olmasından endişe duydukları, asker sayısını artırma amaçlı yeni gönüllü hizmet modelinden duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.
Eylemciler ayrıca keskin biçimde artırılan askeri harcamalardan ve zorunlu askerliği geri getirmeye yönelik bir adım olmasından endişe duydukları, asker sayısını artırma amaçlı yeni gönüllü hizmet modelinden duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.
"GenZ regelt!" hareketi eylemlere yaklaşık 120 bin kişinin katıldığını belirtti.
Rheinische Post gazetesine konuşan polis sendikası yetkilisi Andreas Rosskopf, ana protestoların "oldukça barışçıl" geçtiğini, ancak akşam saatlerinde şiddet patlak verdiğinde polisin "oldukça kararlı ve aynı zamanda güçlü bir şekilde müdahale ettiğini" aktardı.
Rosskopf şu ana kadar büyük çaplı maddi hasarın engellendiğini ifade ederken, bazı mücevher ve lüks giyim mağazalarının olası yağma olaylarına karşı eylemler öncesinde vitrinlerini ahşap panellerle kapattığı bildirildi.
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