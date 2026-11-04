Fransa'da ulusal kan hizmeti bünyesinde kullanılan soğuk hava depolama tesisleri bir siber saldırıya hedef oldu. Fransız haftalık yayını Le Canard enchaîné'nin haberine göre, bilgisayar korsanları kan numunelerinin muhafaza edildiği depolama ünitelerini 110 santigrat dereceye ulaşacak şekilde programladı.

Yayımlanan bilgilere göre saldırı, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saatlerinde gerçekleşti.

Siber müdahalenin, Bourgogne-Franche-Comté bölgesi de dahil olmak üzere Fransa Kan Kuruluşunun (EFS) depolama konteynerlerinin bakım ve yönetiminden sorumlu Coolworld şirketini hedef aldığı belirtildi.

Bağışçılardan temin edilen kan numunelerini koruyabilmek amacıyla normal koşullarda eksi 30 santigrat derecede tutulan ünitelerin, saldırganlar tarafından 110 santigrat dereceye çıkacak biçimde yeniden programlandığı kaydedildi.

'BİR SORUN YAŞAMADI'

EFS tarafından yapılan açıklamada, tesislerde görev yapan bir nöbetçi teknisyenin gece saatlerinde yaşanan sıcaklık artışını tespit ettiği ve olayın bu sayede belirlendiği aktarıldı.

Fransa Sağlık Bakanlığı, durumun erken aşamada saptanması nedeniyle sürecin herhangi bir operasyonel sonuca yol açmadığını duyurdu.

EFS yetkilileri ayrıca, olaydan etkilenen numunelerin kan nakli süreçlerine yönelik yürütülen bir sağlık izleme sistemi kapsamında muhafaza edildiğini bildirdi.