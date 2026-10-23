Fransa Ligue 1’de Paris Saint-Germain ile Olympique Lyon arasında 25 Ekim Pazar günü oynanması planlanan karşılaşma, Paris’te yapılacak protestolar nedeniyle bir gün ertelendi. Maç, 26 Ekim Pazartesi günü TSİ 22.30’da başlayacak.
Karşılaşma için daha önce yapılan erteleme talebi, program sıkışıklığı nedeniyle reddedilmişti. Paris Polis Müdürlüğünün protestolar nedeniyle yayımladığı emir üzerine maçın tarihi değiştirildi.
Erteleme kararı açıklanmadan önce Olympique Lyon yönetimi de taraftarlarını Paris’e götürmeme kararı almıştı. Yönetim, kentin birçok noktasını etkilemesi beklenen protestolar nedeniyle taraftarlarını tehlikeye atmak istemedi.
BALLON D’OR TÖRENİYLE AYNI GÜNE DENK GELDİ
Yeni maç tarihi, Ballon d’Or ödül töreniyle aynı güne denk geldi. Bu nedenle ödüle aday PSG futbolcuları törene katılamayabilir.