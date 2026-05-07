Fransa Savunma Bakanlığı nezdindeki Devlet Bakanı Alice Rufo, BFMTV kanalında katıldığı yayında Fransız donanmasının amiral gemisi Charles de Gaulle’ün Akdeniz’den ayrıldığını açıkladı. Rufo, "An itibarıyla uçak gemisi Süveyş Kanalı'nı geçti ve Kızıldeniz'de" dedi.

‘HÜRMÜZ’DEKİ ÖZGÜRLÜĞÜN SAĞLANMASI İSTEĞİ’

Bölgede deniz ulaşımının güvenliğinin korunması için Fransa’nın sorumluluk almaya hazır olduğunu vurgulayan Rufo, "(Charles de Gaulle'ün) Süveyş Kanalı'ndan geçmesi ve Kızıldeniz'e gitmesi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması için harekete geçme isteğimizin güçlü bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

3 MART’TA HAREKET EMRİ VERMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD/İsrail ile İran arasında savaşın başlamasının ardından 3 Mart’ta Charles de Gaulle uçak gemisinin Akdeniz’e yönlendirilmesi talimatını vermişti.

Öte yandan Fransa ile İngiltere, savaş sonrası dönemde bölgedeki ticari ve askeri gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla eskort görevleri üstlenecek savunma odaklı ortak bir misyon kurulacağını duyurmuştu.