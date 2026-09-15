Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Yeşilova ilçesine bağlı Harmanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Burdur’dan Salda Gölü yönüne ilerleyen Laura Charlotte Cecile Vobbman’ın kullandığı HK 423 HJ plakalı motosiklet, yol kenarında otlayan koyunlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, yola savrulan Vobbman yaralandı. Kazada 3 koyun öldü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde el bileklerinin kırıldığı belirlenen Vobbman, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
8 BİN KİLOMETRE YOL GELDİ
Laura Charlotte Cecile Vobbman’ın temmuz ayında Fransa’nın Strazburg kentinden Avrupa turu yapmak amacıyla motosikletiyle yola çıktığı öğrenildi. Vobbman’ın yaklaşık 8 bin kilometrelik güzergahın ardından Burdur’a ulaştığı belirtildi.