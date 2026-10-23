Fransa’da bir fabrikada çalışan Niyazi Küçük, üç yıl önce memleketi Samsun’un Ladik ilçesinde aronya yetiştirmeye karar verdi. Emekliliğine bir yıl kalan Küçük, Fransa’dan kesin dönüş yaptıktan sonra boş kalmamak ve memleketine katkı sağlamak amacıyla şimdiden harekete geçti.

Ladik’in iklim koşullarına uygun bir ürün arayan Küçük, ilk olarak hünnap yetiştirmeyi düşündü. Ancak bu girişiminde başarılı olamayınca araştırmalarını sürdürdü ve aronyada karar kıldı.

Küçük, aronya yetiştirmeye yönelme nedenini şu sözlerle anlattı: "Ladik ilçesi yazları serin, kışın ise soğuk bir yer. Onun için burada ne yetiştirebilirim diye araştırma yaptım. Önce hünnap yetiştirmek istedim ama buraya uygun olmadığı için başaramadım. Sonra aronyanın insanlara faydalı olan bir meyve olduğunu öğrendim. İnsanların da faydalanması ve bitkinin yaşadığım yere uyum sağlaması için bahçeme aronya dikmeye karar verdim."

MÜŞTERİLER MEYVELERİNİ KENDİLERİ TOPLAYACAK

Üç yıl önce diktiği aronya fidelerinden ürün almaya başlayan Küçük, 11 dekarlık bahçesini ziyaretçilere de açmayı planlıyor. Küçük, müşterilerin bahçeye gelerek meyveleri dalından toplamasını, yemesini ve doğayla vakit geçirmesini istiyor.

Amacının yalnızca üretim yapmak olmadığını belirten Küçük, "Şu anda düşüncem insanların buraya gelip toplaması, yemesi, stres atması, toplayıp gitmesi. Yani müşterilerimiz gelsin, yesin, toplasın ve stres atsın istiyorum. Zaten aronya vitamin açısından içeriği zengin bir meyvedir. Sağlıklı bir şey olduğu için hem insanlar faydalansın hem kendim faydalanayım diye aronya diktim. Yıllardır Fransa'da çalıştıktan sonra biraz ülkeme çalışayım dedim."

"ÇOK MÜKEMMEL, LEZZETLİ"

Aronya bahçesinde hasat döneminin devam ettiğini belirten Küçük, meyvelerin olgunlaşarak lezzet açısından istenen seviyeye ulaştığını söyledi. Daha önce toplanan meyvelerin ağızda buruk bir tat bıraktığını dile getiren Küçük, mevcut ürünlerin ise oldukça lezzetli olduğunu vurguladı.

Küçük, hasat dönemindeki ürünleri için "Çok güzel ürünlerimiz var. Tam kıvamında yani, çok tatlı şu anda. Önceden alınıp yeniyordu ama insanın ağzına buruk geliyordu. Şu anda çok mükemmel, lezzetli" diye konuştu.

Bahçe kurma kararının çevresindeki bazı kişiler tarafından eleştirildiğini belirten Küçük, emeklilik dönemini dinlenerek geçirmek yerine üretim yaparak değerlendirmek istediğini söyledi. Küçük, kendisine yöneltilen eleştirileri ve üretme isteğini şu sözlerle dile getirdi: "Bana diyorlar ki, 'Niye yatmıyorsun, gezmiyorsun?' Ben yatmayı, gezmeyi sevmiyorum, bahçeyle uğraşmayı istiyorum. Ülkeme faydalı olayım istiyorum."